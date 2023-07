Para muchos, la infidelidad es lo peor del mundo, pero imagínate conocer a un infiel que exige fidelidad. Bueno, eso es lo que sucedió con un hombre en México quien iba en el transporte público quien se mostró sumamente molesto con su amante ¿Por qué? Pues la mujer lo habría traicionado y él demanda algo que no practica: el respeto.

Nuestro protagonista es un adulto mayor que anda en una combi, está hablando por teléfono y lo escuchamos muy mortificado, parece comunicarse con su esposa, pero no, lo hace con su amante a quien lanza una dura advertencia si no se comporta como él espera.

“En cuanto vea yo que te pasas de lanza, que te manden ellos unos corazoncitos... en ese momento hago el desmadre... no me importa que mi vieja se entere”, para luego ser enfático en que tomará acciones si ve algo sospechoso en su comportamiento.

Mira aquí el video viral

Pero, eso no era todo, pues pidió algo que el anciano, evidentemente, no practica con su esposa: “por eso te digo. Respeta, nada más respeta, yo estoy respetando. Yo no lo hago, a ver, enséñame”, dice el hombre a viva voz, era imposible no enterarse.

“No hay edad para la infidelidad”

“Que te engañe tu esposa, todavía, pero tu amante, eso sí que no mi ciela”, se lee en la leyenda del video compartido en TikTok por Warrior (@dallywrrior). “Y me vale madres que se entere mi vieja”, insiste en la descripción que atrajo miles de comentarios hilarantes.

“‘Yo estoy respetando’”, “señor, apúrele al chismesito que me tenía que bajar hace 5 minutos”, “y me vale que mi esposa se entere”, “yo viendo que para la infidelidad no hay edad”, “yo me hubiera sentado más cerca para escuchar qué le decía la señora”, “pero, lo bueno es que él si está respetando”, “los chismes en el transporte son lo único chido que tienen”, “respeto ante todo, claro que sí”.

