TikTok se ha convertido en la plataforma ideal para compartir todo tipo de bromas. Por ejemplo, está el caso de un anciano que fingió su propia muerte para saber quiénes vendrían a su funeral. También el engaño de unos influencers que asustó a los pasajeros de un tren y fueron reprendidos duramente.

Recientemente, se volvió viral la broma que una mujer le hizo a su esposo en complicidad de varios de sus amigos.

Según se puede ver en un video de TikTok, publicado por la cuenta @Uribetv, el hombre se sentó junto a su pareja y ella le entregó una supuesta prueba de embarazo positiva. La noticia emocionó al sujeto y, de la alegría, saltó a una piscina.

Al darse cuenta de la reacción de su esposo, la mujer decidió decirle la verdad: se trataba de una broma y la supuesta prueba de embarazo era falsa. El hecho enfureció al hombre, quien explicó que no se puede jugar con algo así ya que él tiene la ilusión de ser padre.

“Con eso no se juega”, dijo el sujeto, cuya pareja intentó calmarlo asegurando que él también le hacía algunas bromas pesadas.

Poco a poco, el hombre se fue calmando y se dio cuenta de que había sido víctima de un engaño muy bien organizado por su esposa y amigos. “La peor broma que me han hecho”, escribió.

Opiniones divididas

La broma se viralizó en TikTok con más de 590 mil reproducciones y más de un internauta expresó su disconformidad por el engaño.

“Lo broma no me gustó. Lo único que me gustó fue la casa”; “si estuvo mal porque quizás el tenía la gran ilusión de ser papá”; “tan linda reacción pobrecito, ahora tiene que darle la niña”; “el señor tiene toda la razón porque la noticia de un hijo es lo más preciado, no debieron hacer eso”, escribieron las personas

¿Cuáles son algunos signos comunes del embarazo?

La falta de un período no siempre significa que una mujer está embarazada. La irregularidad menstrual puede tener diversas causas, tales como el uso de píldoras anticonceptivas, diabetes y el síndrome de ovarios poliquísticos, señala el portal NICHD.

Los síntomas de embarazo varían de una mujer a otra. Una mujer puede experimentar todos los síntomas comunes, solo algunos o ninguno. Algunos de los más comunes son:

Sangrado leve

Mamas o pezones sensibles o hinchas

Fatiga

Dolores de cabeza

Náuseas o vómitos

Antojos o aversiones a la comida

Cambios en el estado de ánimo

Micción frecuente