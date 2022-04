Realizar una broma pesada puede tener consecuencias legales y Andre Eugene Moore-Gerald lo sabe perfectamente. El hombre de Estados Unidos se viralizó en redes sociales al convertirse en el principal sospechoso de agredir a varias personas mediante su arma preferida: un plato lleno de crema batida.

Todo comenzó cuando Moore-Gerald decidió elegir a su ‘víctimas’ al azar y se acercó a ellas para dejarlas con la cara llena de crema batida blanca. Siguiendo este contexto, una de las afectadas no se quedó callada y denunció el hecho ante las autoridades de Carolina del Sur.

The Washington Post detalló que la fémina estaba empujando a su empujando a su pequeño hijo en un cochecito cuando, de pronto, apareció Andre Eugene y la lanzó un plato de crema batida. El joven podría haberse salido con la suya, pero una fotografía de sí mismo compartida en las plataformas sociales sostenido su ‘arma favorita’ lo delató.

De inmediato, el Departamento de Policía de Greenville consiguió identificarlo y se percató que el sujeto había hecho lo mismo con otros extraños que caminaban. Medios locales informaron que Moore-Gerald publica sus bromas en su cuenta de YouTube bajo el nombre de “Savage_dre”.

Orden de arresto

Frente a este panorama, la policía emitió una orden de arresto contra él por asalto y agresión en tercer grado, informó WYFF. “Parece estar grabando [los ataques con crema batida] con otras personas que están con él y luego descubrimos que los ha estado publicando en un canal de YouTube”, indicó Johnatan Bragg, sargento de policía de Greenville.

En ese sentido, Bragg precisó “estamos viendo este incidente como un asalto... La gente no quiere que la toquen y no deberías golpear a la gente en la cara con nada o tocar a la gente, especialmente cuando no sabes quién es la persona”.