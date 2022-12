Un hombre de Australia generó un acalorado debate en redes sociales por pedirle matrimonio a su novia en el momento en que ella se graduaba.

La situación fue abordada por Clementine Ford, una escritora que criticó al sujeto después de que el registro del hecho, captado en la Universidad La Trobe, se difundiera en Facebook.

“Deja de robarle sus momentos a las mujeres. No te pertenecen. No son tuyos para tenerlos”, comenzó diciendo la autora. “Ese es su momento, se ha graduado. No sabemos en qué condiciones fue a la universidad, no sabemos lo difícil que fue para ella, pero lo hizo sola”.

“Ese es su momento, le has quitado algo que nunca podrá recuperar”, continuó. “¿Por qué los hombres miran situaciones en las que las mujeres han logrado algo por sí mismas? En las que están a punto de recibir elogios y admiración de sus amigos, de su comunidad, de sus familiares, elogios y admiración que no tiene nada que ver con esos hombres, eso no es de ellos”.

“Y piensan, ‘¿sabes qué? Voy a hacer este momento sobre mí. Voy a hacer que ella recuerde, siempre, que el día que se graduó fue el día que le propuse matrimonio. Eso fue lo más importante que le pasó ese día’”, concluyó. “Y todos los que vinieron a apoyarla la felicitarán por eso... no te cases con este hombre”,

Por otra parte, Clementine también criticó a la audiencia que celebró la propuesta, pidiendo que dejen de “autocomplacerse”.

Fuertes críticas a hombre que le pidió la mano a su novia durante su graduación

El clip provocó una reacción parecida entre los usuarios, quienes en su mayoría se mostraron descontentos por la decisión del novio.

“El enfoque debería haber estado en ella y su logro. Ahora será recordado para siempre como el día en que propuso matrimonio”, comentó una persona. “Ver a los hombres hacer este tipo de cosas me enfurece. Están tan amenazados por los logros de una mujer que sienten la necesidad de bombardear el momento”, dijo otra.

“No solo le robó su momento, sino que le robó el momento a todos los demás graduados”, escribió un tercero.

Luego de que el registro fuera difundido, la Universidad La Trobe eliminó la publicación y compartió un comunicado en donde piden disculpas por haber permitido la intervención del hombre.

“Cometimos un error de juicio hoy Nuestras ceremonias de graduación tienen que ver con celebrar los logros de los estudiantes, y este evento restó valor a ese importante reconocimiento del éxito de nuestros estudiantes”, indicó la institución.