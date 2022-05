En el zoológico de St. Elizabeth, ubicado en Jamaica, ocurrió un hecho que terminó en tragedia y se volvió viral en las distintas redes sociales. El cuidador del león intentó impresionar a los visitantes del zoo y tras retar en constantes ocasiones al enorme felino, este acabó mordiendo su dedo.

Los hechos del video viral ocurrieron el pasado 21 de mayo. En el clip se puede apreciar como el hombre metió su mano por la reja en la que está encerrado el león y en su intento tonto por divertir a los espectadores, quiso acariciar al felino y este terminó mordiéndole el dedo anular y arrancándoselo.

No sabemos qué pasó por la cabeza del hombre, pero el resultado seguramente no fue el esperado. El animal le quitó el dedo anular.| Foto: Pexels/Referencial

Más detalles del ataque

Uno de los visitantes contó a The Jamaica Observer que el incidente ocurrió cerca de las cuatro de la tarde y habían alrededor de 15 personas observando al león. El recorrido por el que pasaba ese grupo ya estaba llegando a su fin, cuando en un intento por impresionar a las personas, el hombre cometió el terrible error de meter la mano dentro de la jaula.

“Cuando sucedió, pensé que era una broma. No creí que fuera grave. No me di cuenta de la seriedad de esto, porque su trabajo es montar un espectáculo. Obviamente, cuando cayó al suelo, todos se dieron cuenta de que algo andaba mal. Todo el mundo empezó a entrar en pánico”, contó el visitante.

En el clip viral se apreciar como el león le arranca por completo el dedo anular al cuidado. “Estábamos atónitos, todos los presentes, me incluyo. Toda la piel y la primera articulación de su dedo habían desaparecido”, añadió.

Repuesta de las autoridades

El medio Independent revela que las autoridades del zoológico iniciaron la investigación tras la difusión del video viral en todas las redes sociales. EA través de un comunicado, Jamaica Zoo Attractions, reveló que el hombre que aparece en el video era un contratista.

“Las acciones mostradas en un video por un contratista del Jamaica Zoo son trágicas y no representan los procedimientos y las políticas de seguridad que deben cumplirse en todo momento en Jamaica Zoo”, comunicó la empresa a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Es un evento desafortunado que nunca debió suceder, y nosotros, la familia Jamaica Zoo, estamos haciendo lo posible para ayudar al caballero a seguir adelante. Esperamos que continúen apoyando a Jamaica Zoo. Siempre hemos sido y seguiremos siendo un lugar seguro para que ustedes y sus familias nos visiten”, culmina el comunicado.

