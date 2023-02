Semanas atrás, se volvió viral el video protagonizado por una joven de México cuyo novio la abandonó al verla sin maquillaje. Recientemente, se dio a conocer que el sujeto volvió, con anillo en mano, para pedirle matrimonio.

En el mencionado registro, se ve que la influencer Lupita Anaya se acerca a la pareja mientras caminaban por las afueras de un centro comercial y le ofrece a la chica 1000 pesos mexicanos (53 dólares estadounidenses aproximadamente) para que se retire todo el maquillaje.

Al mostrarse desanimada, la creadora de contenido le ofrece otros 1000 pesos, es decir, otros 53 dólares más. Ante esto, la joven termina aceptando.

Con ayuda de unos paños limpiadores, la mujer empieza a retirarse el maquillaje y su novio la mira atentamente mientras asegura que “nunca la había visto desmaquillada”.

Sin embargo, conforme pasan los segundos, el sujeto empieza a mostrarse incómodo por la situación. Aparentemente, el verla con el rostro al natural no fue de su agrado ya que, según se puede ver en las imágenes, terminó desapareciendo antes de que la joven se retire todo el maquillaje.

“Ay, no manches, no me digas que se fue. ¿Me dejó porque me desmaquillé? No se pase. Ya sabía yo”, dijo la chica mientras acababa de limpiar sus ojos.

La influencer respondió: “Ya ves amiga, reto cumplido”. La joven levantó su brazo y dijo: “Y soltera nueva”, aunque no pudo esconder su desconcierto por la decisión de su pareja.

Arrepentido, volvió para pedirle la mano

Hace algunos días, mediante un video publicado por Lupita Anaya, se supo que la pareja de la joven que se quitó el maquillaje por un reto le pidió perdón. Asimismo, que le dio a la influencer un regalo que le fue entregado a la chica.

En el interior había una carta romántica en donde el sujeto expresaba todo lo que sentía; no obstante, ella señaló que tenía que luchar por sus hijos y que no le hacía falta tener novio.

Finalmente, leyó la frase “cásate conmigo” y encontró una caja con una anillo de compromiso. Pese a ello, la mujer no cambió de opinión.

“Te pido que en verdad no me busques, no me llames, ahora sí que nada, cerrar ciclos, cerrar este mal hecho es la vida, muchísimas gracias por el regalo, pero no lo acepto, gracias”, concluyó.

¿Quién es Lupita Anaya?

Con apenas 23 años de edad, Lupita Anaya es una creadora de contenido de nacionalidad mexicana que actualmente cuenta con más de 17 millones de seguidores en Facebook, 3,12 millones en YouTube y 2,4 millones en Instagram.