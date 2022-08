Cada vez falta menos para que comience el Mundial de Qatar 2022 y no solo crece la expectativa, sino también aumenta la demanda por conseguir boletos para viajar a dicho país. Ante ello, un hombre recibió como regalo por el Día del Padre un boleto con destino a Qatar y así alentar a su selección frente al combinado argentino de Lionel Messi. Su emotiva reacción es viral en TikTok.

Se sabe que los boletos para viajar a Qatar no es nada barato y más aún a pocos meses que dé inicio la competencia más esperada por todos los amantes del fútbol. Juan José Huerta es consciente de ello y ya estaba resignado a ver a su selección por la televisión.

Sin embargo, sus hijos y esposa hicieron posible algo que, incluso para el propio Juan José, era imposible de conseguir por el poco tiempo que queda. ¿Qué gusto tuvieron? Como se precisó anteriormente, le regalaron un boleto para viajar a Qatar y pueda alentar por México.

Según se logra observar en el material audiovisual, el hombre aparece leyendo una carta y segundos después le alcanzaron un misterioso sobre. El sujeto pensaba que se trataba de alguna tarjeta o dinero en efectivo, pero grande fue su sorpresa al ver lo que había dentro.

Juan José Huerta se percató que no era una simple hoja, sino que se trataba de un ticket para el duelo entre las selecciones de México contra Argentina, válido por la segunda fecha del Grupo C de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Viaje a Qatar con partido incluido

¿Solo le compraron el ticket del partido? Por supuesto que no. Se trataba de un boleto para viajar a Qatar y, además, juna entrada para el choque entre México vs. Argentina a disputarse el próximo 26 de noviembre. El hombre no pudo evitar derramar algunas lágrimas tras el lindo gesto que tuvo su familia.

Es preciso mencionar que este regalo se dio por el Día del Padre en México, el cual se celebró el pasado 18 de junio. El video fue subido por su hija, Vanessa, y suma más de 1.8 millones de reproducciones y 173 mil ‘me gusta’ desde su fecha de publicación, el 20 de ese mismo mes.

