Las parejas se han vuelto más creativas cuando organizan una revelación de género, donde suelen ocurrir pintorescas escenas como la que presentaremos a continuación. Un hombre se desmayó al saber que será padre de un niño. Su reacción se volvió viral en la red TikTok y generó divertidos comentarios al respecto.

MIRA TAMBIÉN | Muestran cómo es el delivery en China y más de uno quedó sorprendido por el nivel de honestidad

Era una revelación de género que marchaba de lo más normal y los invitados estaban ansiosos por saber qué color de Polvo ‘Holi’ iba a salir de la bengala, hasta que ocurrió lo impensado para sorpresa de propios y extraños.

¿Qué pasó? El hombre se desmayó al enterarse que será padre de un niño. El sujeto cayó al piso y en cuestión de segundos recibió la atención médica. El material audiovisual fue subido por la madre, quien aclaró la verdad de los hechos.

Al principio se pensó que el sujeto no estaba tan contento con la noticia, pero esto quedó descartado tras la versión de la madre, Ivón Herrera. “Tenemos 2 niñas, por eso esa reacción al saber que llega un príncipe”, añadió.

El clip fue subido el lunes 16 de mayo y desde su fecha de publicación, el video cuenta con 6.6 millones de reproducciones y 706 mil comentarios. Como no podía ser de otra, usuarios reaccionaron a las divertidas imágenes.

“Seguro no desayunó”, “Si mi esposo no se desmaya así, no quiero nada”, “Aún desmayado tenía esa sonrisa”, son algunos de los comentarios que se logran leer. El singular hecho es tendencia en México.

¿Que se puede dar de comer en una revelación de género?

Cupcakes cubiertos de chocolate.

Glaseados rosas y azules para galletas.

Estallidos de la torta.

Aperitivos de algodón de azúcar.

Bebidas creativas de color rosa y azul.

Datos recopilados del portal Mesas de dulces.

¿Qué se regala en una revelación de sexo de un bebé?

Un ejemplo es colocar una caja de cartón cerrada en cuyo interior haya globos de helio de un color o diseño si se trata de un niño y de otro si se trata de una niña. Así, al abrir la caja los globos saldrán volando y todos podrán ver a la vez cuál será el sexo del bebé, según Myretrobox.com.