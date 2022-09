Tras ver a su esposa sufrir con dos embarazos, un hombre se realizó la vasectomía en forma de agradecimiento y, al mismo tiempo, empatía con su pareja. Si bien es cierto, algunas amistades no estuvieron de acuerdo con su decisión, el sujeto lo hizo por voluntad propia y se ganó los elogios de miles de usuarios. El video es viral en TikTok.

Su usuario de TikTok corresponde a @dan_vital y es un ciudadano mexicano que en julio pasado se hizo la vasectomía. ¿La razón? Como se precisó anteriormente, no quiere ver sufrir más a su esposa en todo lo que implica llevar a un bebé en su barriga.

“Después de nueve años de matrimonio y dos hijos, me convencí de hacerme la vasectomía”, agregó Dan Vital, quien sacó cita y se operó en el Hospital de Pediatría en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

El sujeto agregó que lo hizo en forma de “agradecimiento” y empatía con su esposa al tener dos hijos y con ello todo lo que significó llevar los embarazos. Como era de esperarse, su decisión no fue aceptada por todos.

“No voy a mentir, muchos me dijeron que no lo hiciera. Pero cuando estás seguro de lo que tienes y quieres, no existe miedo alguno a aportar un poco de todo lo que ella pasó”, indicó.

El hombre estuvo nervioso antes y durante de la cita, pero después de la intervención recuperó la sonrisa. “Ya no quiero que pase más dolor”, finalizó. El video fue subido a TikTok y desde el pasado 22 de julio, el clip cuenta con 4.2 millones de reproducciones.

Elogios de los usuarios

Usuarios no tardaron en reaccionar a las imágenes y comentaron sobre lo sucedido. Obviamente, la gran mayoría de publicaciones fueron de elogios por la voluntad que tuvo, a diferencia de muchos, como así lo precisaron, por solidarizarse con su esposa por todo lo que le tocó vivir en los dos embarazos.

“Muchas felicidades a tu esposa, tiene un hombre que la ama demasiado”, “Cuando mi esposo se la hizo, valoré tanto ese acto. Yo estaba tan feliz y a él todo el mundo le hacía burla”, “Felicidades por tu responsabilidad y cuidado a tu esposa”, son algunos de los comentarios que se logran leer.

