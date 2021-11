Planificar una boda toma tiempo, pues se quiere que todo sea perfecto; sin embargo, a veces suceden imprevistos que hacen que no sea como uno la imaginó en un inicio. Dicho todo ello, en esta nota hablaremos sobre un hecho singular que ha generado impacto en las redes sociales: un hombre de Estados Unidos se intoxicó el día de su matrimonio y la novia acabó bailando en la ceremonia con una imagen de él.

La cuenta @thevictorianyoungsville de TikTok fue la encargada de dar a conocer lo que ocurrió. Lo hizo publicando un video exactamente el 15 de noviembre del presente año. Ahí informó que el hombre repentinamente se enfermó.

Debido a ello, tuvo que ir al hospital el mismo día de su boda. Como tuvo una intoxicación alimentaria grave, no pudo acudir al matrimonio. Al no postergarse la ceremonia, la novia no tuvo otra opción que moverse al ritmo de la música en compañía de un poste sobre ruedas y una tablet estratégicamente ubicada que mostraba una foto de su pareja.

LOS INVITADOS DE LA BODA TAMBIÉN SE DIVIRTIERON CON LA IMAGEN DEL NOVIO

En la grabación también se ve que los invitados tomaron la situación con humor, pues se sacaron instantáneas con la imagen del hombre e incluso bailaron a su alrededor. Debido a todo ello, el clip terminó circulando en otras redes sociales.

Cabe recalcar que en el momento en que la cuenta @thevictorianyoungsville difundió el video, indicó que el hombre de esta historia ya se encuentra mejor. No cabe duda que la pareja tuvo una insólita experiencia en el día de su boda.