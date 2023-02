Un robusto hombre de los Estados Unidos tuvo la infausta idea de montarse en un juego para niños, pero jamás pensó que su peso le pasaría factura pues, la estructura no resistió más y el sujeto protagonizó una brutal caída desde gran altura, y el hilarante momento no tardó nada para hacerse viral en TikTok.

El imprudente fue captado por Barry (@its__barry) y lo que vemos es a este sujeto de importantes proporciones quien se mueve por un camino endeble hecho y pensado para niños pequeños, por lo que sus pisos no son tan fuertes, por lo que solo era cuestión de tiempo para que todo salga mal.

El hombre, con polo azul y bermuda del mismo tono (aunque más oscuro), se detiene y se golpea el pecho con las manos en señal de victoria, pero mientras hace el ridículo, el piso debajo de él se desploma, con él cayendo hacia el piso sin poder hacer absolutamente nada para impedirlo.

Mira aquí el video viral

Un niño (presumiblemente su hijo), se encontraba detrás de él, pero cuando lo ve caer hacia el “abismo”, se arrodilla y mira hacia abajo para ver el estado del hombre.

“Ni yo me atrevería a tanto”

El clip ha sido todo un éxito acumulando más de 10.7 millones de vistas con comentarios que critican al sujeto impertinente, mientras otros solo quieren divertirse con su drama: “el niño: ‘¿tas bien we o voy por ti?’”, “menos mal que no había un niño debajo de él”, “lo bueno es que cayó bien lento”, “claro que eso iba a pasar, son juegos para niños”, “se sintió como la escena de ‘El Rey León’”, “ni yo me atrevería a tanto”.