Una joven de Argentina se hizo viral en TikTok tras compartir detalles sobre cómo descubrió que el hombre con el que iba a salir no era quien decía ser. “Casi salgo con un casado”, indicó la usuaria Natalia, cuyo relato superó las 600 mil reproducciones en la mencionada red social.

Ella empezó explicando que, durante varios meses, estuvo hablando con el sujeto de 42 años de edad. Las cosas fluyeron entre ambos y, recientemente, empezaron a conversar con más frecuencia.

“Él nunca me dejó de escribir como para que una diga ‘tiene pareja, sólo me escribe cuando está en el trabajo’. No, tenía una vida normal”, indicó la joven.

Tras animarse a tener una cita, él propuso ir a visitarla, pero Natalia hizo lo posible para que esto sucediera. “Yo quería evitar esa situación de que él viniera a mi casa”, contó. Por eso, fue ella quien propuso hacer la visita.

Sin embargo, las cosas empezaron a volverse raras ya que el hombre mostraba muy pocas intenciones de que el encuentro ocurriera en su hogar. La argentina pensó que probablemente tendría la casa desordenada, motivo por el que se él se negaba.

“Me pone: ‘vamos por unos drinks’. Le digo: ‘¿no vivís solo?’ y tarda en responder”, recordó Natalia. Luego de un rato, él respondió: “Ojalá viviera solo”.

Un descubrimiento muy incómodo

Confundida, la joven le preguntó directamente con quién vivía. “Con la que divido gastos, que no es mi mamá jaja”, respondió el hombre. “¿Tienes pareja?”, dijo ella. “Sí”, escribió el sujeto.

Tras ello, él pidió perdón y dijo que creyó que ella sabía, que le había dicho que tenía pareja, pero ella lo negó. “Vuelvo a repetir, perdón. Estoy convencidísimo que te lo había dicho”, explicó; sin embargo, para Natalia no había vuelta atrás y optó por bloquear todo contacto con él.

Posteriormente, Natalia aseguró que, por pura curiosidad, buscó al hombre en Facebook, plataforma en donde descubrió que este tenía una relación desde hace 14 años.

El relato de la argentina sorprendió a los internautas, quienes no dudaron en reaccionar acudieron a la sección de comentarios.

“No entiendo por qué la gente no dice las cosas de una”; “Con la que comparto los gasto jajaja”; “Hay un montón de esos, hoy en día hay tantas parejas modernas, capaz ellos tenían una relación abierta”; “Pero si hacía mucho que hablaban, ¿vos también no te diste cuenta?”; “Igual, mirá, no va a ser la última vez que te pase...lamentable, pero es así”, escribieron las personas.