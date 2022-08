Iker, un pequeño youtuber de México conocido como “el niño millonario”, recibió la placa de YouTube que la plataforma otorga a quienes alcanzan los 100 mil suscriptores. Luego de que su su caso se diera a conocer, su popularidad aumentó y ya cuenta con el doble de esta marca.

El menor, de cinco años y oriundo de Escobedo, Nuevo León, se ha convertido en una estrella de las redes sociales, a unos cuantos meses de haber creado su cuenta.

Por medio de Instagram y Facebook, Iker compartió una foto presumiendo su primera placa de YouTube. Además, aprovechó en enviar un mensaje a todos sus seguidores.

“Cuando les digan que sus sueños no serán posibles, no les creas. Cuando te digan que lo qué haces no está bien o que no sirves para nada, no les creas”, escribió.

Su familia celebró la hazaña con una gran fiesta

La familia de Iker organizó una fiesta para celebrar la hazaña. En las imágenes se puede ver que el niño baila y participa del festejo en compañía de sus amigos y familiares.

“Estamos agradecidos con todos los suscriptores y les pido que sigan dándole like a las páginas de Iker para que él consiga la placa del millón”, dijo Sara, abuela del menor.

Gracias a su carisma, el pequeño ha logrado conquistar las redes sociales y acumular un gran número de seguidores. Su popularidad lo ha llevado a compartir un video con el rapero Santa Fe Klan.

Cómo se hizo famoso Iker, el ‘niño millonario’

Iker se hizo famoso a través de TikTok después de que un usuario de la plataforma le preguntara si podía hacer una maroma, a lo que el niño contestó que no podía porque “ya ando bien gordo”, señala el medio El Sol de Tampico.

Desde entonces, el menor se convirtió en una sensación de las redes sociales, al punto de protagonizar sesiones de fotos para conocidas marcas.

Gracias a su naturalidad y carisma, ha ganado miles de seguidores.

Síguenos en nuestras redes sociales: