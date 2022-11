Los médicos suelen encontrar los objetos más impensados en diversas partes del cuerpo humano, pero un doctor de México expuso en TikTok un hallazgo perturbador: rastros de arete dentro del oído de una mujer, por lo que advirtió tomar los cuidados necesarios para evitar este tipo de problemas. El inquietante video no tardó nada para hacerse viral.

Un descubrimiento perturbador

El doctor Eduardo Spinola (@dr.eduardospinola) se encargó de compartir este metraje: “estaba tranquilo en (el) consultorio, cuando de repente... chicas, tengan cuidado” y lo que vemos es una cámara muy pequeña introduciéndose en este órgano.

Notamos las vellosidades, pero, de repente, aparece una estructura metálica cubierta por gran cantidad de cerumen: “¿qué es eso?” se pregunta el autodenominado “doctor de nariz, cabeza, oído y cuello”.

Mira aquí el video viral

El objeto extraño

“No sabemos qué sea, pero hay que retirarlo”, tras lo cual unas pinzas de metal aparecen en escena, se logran enganchar en el objeto para proceder a la extracción y nos enteramos de qué se trataba: “al parecer, es una pieza de arete ¡ojo! Cuando no encuentren uno y sientan el oído tapado”.

“Paciente femenino de 23 años acude a consulta porque sentía el oído tapado (plenitud aural)”, se lee en la descripción del video viral que tiene más de 13.5 millones de reproducciones.

“Pensé que era algún micrófono o algo así”, “hay chicos que lo usan también”, “yo viendo que tengo el oído tapado”, “ya me dieron ganas de que me hagan limpieza de oído”, “me puso nerviosa esa música”, “a mí me ha pasado 2 veces”, “qué bueno que no me gusta usar aretes”, “se veía que se movía, pensé que era una araña”, fueron algunos de los comentarios que en TikTok.