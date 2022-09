Sin lugar a dudas, la cuarta temporada de Stranger Things ha dejado grandes momentos, sobre todo con un villano como Vecna quien estuvo a poco de poseer el alma de uno de los personajes favoritos de esta serie: Max, escena que impactó a millones, al punto que una pareja de los Estados Unidos decidió recrear esta “posesión” y, de inmediato, se hizo tendencia de redes sociales como TikTok.

La posesión de Max

El video fue publicado por @HorroProps, cuya recreación no solo se ha ganado millones de vistas, también ha espantado a más de uno, pero encantado a todos los fanáticos del popular show de Netflix.

En el episodio cuatro de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown (“Dear Billy”), Max es poseída por Vecna y, de inmediato, sin tener control sobre si misma, su cuerpo comienza a levitar, sus amigos miran con impotencia creyendo que no se salvaría de esta, pero, gracias a su canción favorita, “Running Up That Hill” de Kate Bush pudo sobrevivir al poder del demonio de la otra dimensión.

Todo esto fue recreado por una pareja de Chicago, Aubrey y Dave, quienes se describen así mismos como una “familia de terror”, quienes tomaron como escenario el exterior de su casa, el cual adornaron con algunos objetos pertenecientes a la dimensión de Vecna, hasta el trono de este ser dimensional; pero lo más impactante es la joven que levita en el cielo vestida con las mismas prendas que Max porta en Stranger Things.

Usuarios fascinados y horrorizados

Este video fue publicado el 15 de setiembre y en ese lapso viene acumulando más de 7.4 millones de reproducciones, pero también publicaron tres cintas más donde muestran cómo prepararon toda la escenografía para lograr este asombroso resultado.

Por ello, los comentarios no se hicieron esperar en TikTok: “¿Ya le han mostrado este video a David Blane?”, “imagínate estar borracho a la 1 de la madrugada y ver esto”, “necesito saber cómo ella está arriba”, “imaginen ser un vecino que no ha visto Stranger Things”, “esto es asombroso”, “quiero saber cuántas llamadas ha recibido la policía por esto”.