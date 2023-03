Ana Orjuela es una joven modelo de Colombia que, durante su etapa escolar, pasó por una situación bastante incómoda. Todo porque un profesor de historia, cuya identidad no fue revelada, le hizo un comentario inapropiado por las fotos que ella subía a su cuenta de Instagram. Aquí sabrás los detalles de su caso.

La chica de esta historia contó lo que le pasó a través de un video viral que publicó en su cuenta de TikTok (@anamacandela), hace apenas unos días. De acuerdo al clip, ella se animó a revelar lo sucedido porque se graduó del colegio en noviembre del año pasado.

“Todos los colegios tienen cosas muy buenas y muy malas. Las muy malas de mi colegio eran que es demasiado machista. Después de la pandemia un poco menos, pero lo sigue siendo. Y segundo, los profesores pueden ser demasiado confianzudos o pasados y cuando ya son extremos ahí se hace algo. Ellos pueden saber la situación y no les importa, o sea no hacen nada”, expresó.

Más adelante, indicó que la lamentable experiencia que vivió fue cuando volvió a la escuela después de pandemia. “Yo no estuve ni en décimo ni en noveno en el colegio porque decidía hacerlos virtual”, recalcó. “Cuando yo estaba en octavo, yo sí era muy amiguera de los profesores. A veces, amiguera por decirlo así, o sea hablaba más normal”, añadió.

Justamente, en ese grado, ella tuvo un profesor de historia que una vez le dijo que debería ser modelo, ya que, a su entender, se parecía a una chica llamada Norma Nivia. “Yo, pues, no le veía nada raro en ese momento”, aseveró Ana.

Mira aquí el video viral

“La situación fue esta: yo iba para un salón que quedaba cerca de la sala de profesores del colegio, quedaba como por el camino y me encontré con este profesor, con este integrante de la historia”, dijo después. “El profesor me dijo: ‘Señorita Orjuela’. Y yo le saludé a él como profesor (indicó que mencionó su nombre). Y lo siguiente, lo que fue terrible, o sea en serio, fue que llegó y me dijo como: ‘Cuando yo veo todo lo que usted sube a Instagram, a mí me dan ganas de llorar’”, agregó.

Ana aseguró que, en ese entonces, no sabía que había profesores que la seguían en esa red social. También precisó que no subía nada malo. “Pero me dijo eso y obviamente tú te sientes súper mal. Pero lo que me dijo después fue peor”, señaló.

El inapropiado comentario del profesor

“Me dijo: ‘¿Qué es eso de que usted anda subiendo fotos en ropa interior?’. Primero, en mi vida he subido una foto en ropa interior. Y segundo, si lo hiciera, a usted no le importa. No tiene nada de malo. Es mi Instagram, es mi cuerpo. Yo decido qué hago, qué subo. A usted no tiene por qué importarle. Y menos en una situación como profesor. Cómo es capaz de decirle eso a una alumna de esa manera, o sea no entiendo”, declaró Ana, quien recordó que, cuando eso pasó, estaba con 3 amigas y todas quedaron atónitas por las palabras del docente.

“Yo no sabía qué responderle, en serio. Me quedé en silencio como un minuto así”, recordó. Pero eventualmente, le respondió: “Si mi mamá no me dice nada, mucho menos usted”. Aquel maestro, según sus palabras, se fue mirándola muy mal. Luego ella se dio cuenta que muchos otros profesores también veían sus redes sociales.

“Esa es mi historia. Yo no dije nada porque sabía que no iban a hacer nada. Él ya no era mi profesor, pero igualmente me daba miedo que me fuera mal acá”, indicó. Varios usuarios de TikTok lamentaron que la joven haya tenido que vivir esa experiencia.

