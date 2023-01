Hay personas que usan sus cuentas de TikTok para grabar videos donde dan a conocer sus molestias sobre determinados casos. Precisamente, una mujer de España, cuyo usuario en esa plataforma es @karmenmiddem, difundió un clip en el que expresa su total indignación por no poder cambiar una prenda que compró hace 5 años.

La mujer, en su publicación, mostró que adquirió una cazadora, que, según Wikipedia, “es una prenda de abrigo de una longitud similar a la de una chaqueta que se confecciona en diversos estilos y materiales”.

El punto es que esa prenda la compró en Salsa Jeans, exactamente el 8 de enero de 2018, de acuerdo al váucher que se aprecia en el video viral. “He ido a la tienda porque, como veis, aquí se me ha pelado todo. Esta cazadora me la compré justo antes de entrar en Covid y ahora resulta que me dicen que no me pueden hacer el cambio porque ha pasado más de dos años”, indicó la mujer.

“No es una marca barata. Esta es una marca de calidad… Debe haber salido defectuosa. Tampoco me cuelgo bolsos, eh. No es porque me cuelgo bolsos. Pues nada, me parece absurdo que una empresa como Salsa no me devuelva al menos mi dinero o me haga el cambio por otra prenda. Es que no lo entiendo. ¿Qué opináis? Yo estoy indignada, por supuesto”, agregó.

Criticaron a la mujer

Las críticas hacia la mujer no tardaron en aparecer. Varios usuarios consideraron que no tiene “ni pies ni cabeza su reclamo” y que solo busca llamar la atención. El caso llegó hasta Twitter debido a que el internauta @GuilleRBRB compartió dicho video, asegurando que es “digno de ver para que os hagáis una idea de lo que aguantamos día a día las personas trabajando cara al público”.

