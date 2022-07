Los ‘influencers’ continúan compartiendo sus experiencias ‘culinarias’ en todos los rincones de las redes sociales. Esta vez le tocó a Danelik Star (@danelik.star), quien reveló el precio que pagó por una sopa de calabaza en un local de Bariloche, ciudad argentina ubicada en la región de la Patagonia.

A través de un video viral publicado desde TikTok, Danelik detalló sobre el almuerzo que pidió mientras estaba en el restaurante de la zona turística Piedras Blancas. La grabación desató una ola de comentarios y ya registró cuatro millones reproducciones hasta la fecha.

“Estoy estafada”

“Miren lo que me acaba de pasar. Estoy acá en un bar de Piedras Blancas y me pedí una sopa. 1300 pesos (10 dólares) la sopa y 500 pesos (4 dólares aproximadamente) cada agua”, comenzó relatando la joven. Frente a cámara, la ‘tiktoker’ precisó que “eso no es lo peor, miren lo que es la sopa, en un vasito descartable”.

Incómoda por la situación que atravesaba, la estrella tucumana decidió probar la comida. “Yo me quiero morir. Había hamburguesa y todo, pero mañana voy a comer hamburguesa. Así que yo dije: ‘hoy voy a tomar una sopita’ (...) “Ni cuchara me querían dar”, cuestionó.

Segundos después, @danelik.star saboreó el producto y se llevó otra decepción: “Desabrida, sin sal, sopa de calabaza. Estoy estafada”. Con un tono sarcástico, Danelik explicó que la mesera le preguntó si la sopa era para compartir, pues eran dos las clientas en la mesa.

Influencer Danelik prueba la sopa en un vaso descartable. (Imagen: @danelik.star/ TikTok)

“Como la Negra (su amiga) no quería comer porque ella no tenía hambre, la chica (mesera) me preguntó si era para compartir (...) Imagínate si era para las dos, dos cucharadas para cada una”, señaló Star.

Críticas

Una vez que publicó el clip, los usuarios se mostraron indignados por el precio de la sopa. “Es un robo... yo se la devuelvo”; “pregúntale si la sopa viene con un saludo de Messi”; “yo entiendo el precio porque es piedra blanca y es caro pero que me lo den en un vaso con cuchara de lástico se lo tiro al suelo”, fueron algunas de los comentarios.

