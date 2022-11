Viajar en avión puede ser una experiencia fenomenal, pero también una fastidiosa si te toca ir en un vuelo repleto de gente que puede llegar a ser muy fastidiosa. Esta experiencia la tuvo en más de una ocasión una joven de los Estados Unidos quien utilizó TikTok para calificar lo que a su criterio son los peores pasajeros, divertido testimonio que le valió millones de vistas una vez que se hizo viral.

Polémicas exigencias

Christina Najjar, conocida en la plataforma china como ‘Tinx’, fue muy enfática al detallar lo peor de su experiencia viajando en avión: “aquí están las cosas que te hacen realmente un viajero horrible. Si haces alguna de estas cosas, deberías mirarte detenidamente en el espejo antes de volver a viajar”.

Tras esto, Tinx inicia su exposición: “comencemos con las personas que no están preparadas al frente de la línea de seguridad. Es una línea de seguridad, ya sabes lo que viene. Sin embargo, todavía hay personas que andan a tientas con su computadora portátil como un niño que olvidó su tarea ‘¿tengo que quitarme la chaqueta?’ sí, alerta de spoiler. Sí, siempre hay que quitarse la chaqueta”.

Mira aquí el video viral

Otra cosa que le disgusta son las personas que se aglomeran en la puerta en el área de salida del vuelo, pero también los “idiotas” que abarrotan muchas maletas en el casillero superior: “es simple, no seas un imbécil, pon tu maleta repleta y tu pequeño y feo artículo personal en el asiento frente a ti”.

No hablar, no quitarse los zapatos

Por si no fuera poco, Tinx también detesta a las personas a quienes les gusta hablar durante los vuelos: “este va a ser controvertido, pero no me gusta cuando los extraños me hablan en los aviones. No me importa tu viaje de negocios. No, gracias. No me gustaría ver fotos de tus nietos. Algunas personas son habladoras. Tal vez podamos tener una sección conversacional y una sección no conversacional. Llámenme, Grinch, no me importa”.

Pero, nada de esto se compara con lo que más odia: “controvertido, pero no creo que se deban permitir zapatos abiertos en los aviones. Si piensas en quitarte los zapatos y los calcetines en un avión, te mereces la cárcel. No quiero verlos, no quiero olerlos”, sentenció.