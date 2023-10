Una influencer de España utilizó sus redes sociales para compartir un video en donde exhibe a un hombre que, a plena luz del día, la acosa haciéndole una serie de preguntas inapropiadas. La lamentable situación, ocurrida en una estación de tren de A Coruña, demuestra el drama que a diario viven algunas mujeres a pesar de estar en lugares vigilados y muy concurridos.

“Esto es repugnante. Viajar sola siendo mujer es esto. Quiero visibilizarlo porque si no se ve, parece que estas cosas no suceden y desgraciadamente suceden sí. Estoy literalmente delante de la policía”, empezó diciendo la joven, identificada en TikTok como @blondiemuser.

En las imágenes, se observa que la chica es abordada por un sujeto que, primero, le pregunta de dónde viene para luego interrogarla sobre el lugar en el que vive. Visiblemente incómoda, la influencer responde a lo dicho por el acosador, quien tiene el descaro de decirle: “Que te bajes las braguitas, si quieres”.

Al escuchar esta frase, la española se queda en shock y el hombre, quien se hace llamar Jesús, se despide, a lo que la joven responde: “encantada”.

“Siempre me pongo a grabar porque literalmente tengo miedo de que me pase algo. Asqueroso se queda corto”, agregó la chica, cuyo clip superó las 900 mil reproducciones y generó una gran cantidad de comentarios.

@blondiemuser SIENTO ASCO. Eran las 12:45. A pleno sol. Estación de tren A Coruña. ASCO. ♬ sonido original - Blondie

“Le dice encantada si. De los nervios de una situación así te quedas bloqueada y te sale seguir la conversación hasta que reaccionas de verdad”; “Siento que hayas pasado por eso y no hagas caso a la gente que cuestiona tu reacción, que el único que hizo algo mal es él y no tú”; “Uf Paula, lo siento... no voy a opinar porque aquí se creen todos y todas muy listos. Esa situación apesta y punto. Te abrazo fuerte”; “Yo le pongo fino, a gritos vamos d guarro asqueroso, encantada y una mierda le tiro las maletas a la cabeza”; “La gente que criticáis que siguiera la corriente y que incluso sonría, a veces te libra de un susto. No sabes cómo van a reaccionar y menos sola”, escribieron las personas.

Ante la controversia generada por decir “encantada”, la española publicó un nuevo video en donde aclara que su respuesta se debió a que “estaba en shock”. Asimismo, explicó que, cuando atraviesa ese tipo de situaciones, no actúa como lo haría normalmente.

“Cuando me pasan este tipo de situaciones me quedo, literalmente petrificada. O sea, no me muevo y no sé cómo reaccionar, es que no sé cómo explicarlo. O sea, no reacciono como yo reaccionaría en una situación normal. Pues eso es lo que me ha pasado, básicamente porque no estaba dando ni crédito a lo que estaba oyendo”, señaló.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

¿Cómo actuar ante un acosador?

Ante el acoso de un hombre, prioriza tu seguridad, confía en tu instinto, establece límites claros, evita el contacto visual, busca ayuda, utiliza tu teléfono para comunicarte o documentar la situación si te sientes seguro, considera aprender técnicas de autoprotección, habla con alguien de confianza, y, si es necesario, denuncia el acoso a las autoridades locales.

Recuerda que el acoso es inaceptable, y tienes el derecho de defenderte y buscar ayuda cuando te sientas acosada o amenazada. Siempre confía en tu seguridad y bienestar, y no dudes en buscar apoyo si lo necesitas.

Video recomendado

Turista se traga un anillo de diamantes de 40.000 dólares robado. (YouTube)