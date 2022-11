Cusco es uno de los principales atractivos turísticos de Perú. Por eso mismo, la ‘tiktoker’ mexicana Odemaris Ruiz (@ode_ruiz) llegó a esta ciudad para recorrer distintos lugares, pero vivió una desagradable experiencia y todo quedó registrado en un video viral de TikTok. La grabación ya abrió el debate en las redes sociales.

En medio de su paseo, Odemaris visitó Chinchero, una comunidad ubicada en la provincia de Urubamba (Cusco). Con el propósito de apoyar a los artesanos locales, Ruiz compró un poncho de alpaca que tenía aspectos incaicos. Sin embargo, la mujer descubrió que había pagado 10 veces su precio original.

“Me estafaron”

Mediante la plataforma asiática, la también actriz expresó su indignación: “Me estafaron en Chinchero. Yo quería comprar directamente a ella para valorar su trabajo, pero después descubrí que lo que me vendieron fue 10 veces más caro”.

Mira aquí el video viral

En ese sentido, la ‘influencer’ brindó algunas recomendaciones para que otras personas no pasen por la misma situación. “Vean el trabajo que hacen, denle propina al guía y a las chicas, y ya (...) Ni siquiera era de baby alpaca como dijeron”, señaló Ruiz, cuya clip superó las 5 millones de visitas.

Alboroto en redes

Como mencionamos líneas arriba, el testimonio de Odemaris Ruiz encendió la polémica. Algunos cuestionaron el relato de la conductora. “La diferencia es que en Chinchero te venden un producto de calidad con tintes orgánicos y hecho a mano de manera artesanal, y en la tienda no”, indicó un usuario.

Ante la avalancha de comentarios negativos, Odemaris publicó un nuevo video para defenderse. “Si yo no hubiera valorado el trabajo de los artesanos, no hubiera comprado al precio que compré y sin regatear. Me vieron la cara de turista y eso tampoco se vale”, precisó.

Síguenos en nuestras redes sociales: