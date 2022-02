Eli Defferary es una divulgadora financiera con más de 500 mil seguidores en TikTok. Durante una entrevista, esta influencer de España especializada en subir contenido relacionado al dinero, reveló cuánto se pueden ganar con un video con millones de reproducciones.

En conversación con el medio Bussiness Insider España, Defferary dio a conocer los ingresos que obtiene por sus videos y los números han sorprendido a muchos. Según explica, “no hay nada concreto” respecto al cobro de los creadores de contenido.

“Sobre lo que cobramos los creadores de contenido no hay nada claro. Hay algunos que dicen que cada 1.000 visualizaciones te pagan 10 céntimos, otros que son cada no sé cuántas visualizaciones. No hay nada concreto”, dijo.

Para ejemplificar esta situación, la joven usó su video más compartido últimamente, el cual tuvo 9,5 millones de visualizaciones.

Video de influencer financiera que reveló cuánto se gana en TikTok por un video con millones de reproducciones

“Subí un contenido con 9,5 millones de visitas, y solo por ese vídeo me pagaron 23 euros. Lo que quiero decir es que es muy poca cantidad, pero no hay nada exacto y TikTok tampoco nos dice exactamente cuánto es”, señaló.

Asimismo, la influencer indicó que desde que entró en el fondo privado de creadores de TikTok, se percató de que le pagan entre 1,5 y dos euros por día, de forma aproximada.

El precio de cada stream de cualquier plataforma depende de una multitud de factores diferentes y ninguna lo hace público, por lo que el dinero que ganan dos creadores de contenido con suscripciones y visualizaciones similares podría ser radicalmente distinto.

Según los datos obtenidos por Business Insider, a través de entrevistas a diferentes tiktokers, el precio de cada visualización no alcanza más que a unos pocos centavos, publicó eleconomista.es.