Viajar en avión puede ser placentero para muchos que aman conocer nuevos lugares o una experiencia terrible cuando se tiene miedo a las alturas o a la turbulencia, pero ningún momento se compara al que vivió la influencer estadounidense Nina Marie Daniele quien tuvo que convivir con un pasajero que decidió cortarse las uñas del pie a su lado. Todo quedó registrado en un video que compartió en TikTok y que se volvió viral por lo inexplicable que resulta.

La mujer de 33 años jamás imaginó que su compañero de asiento tomaría la decisión de sacarle los zapatos y las medias, buscaría su cortaúñas plateado y empezaría a realizarse una pedicure express en pleno vuelo.

El momento en que se corta las uñas

Nina, quien aparece en TikTok con la cuenta @ninadrama, es una popular influencer que tiene más de 3 millones de seguidores a los que acostumbra a divertir con sus publicaciones y ‘trends’; sin embargo, un video compartido el 23 de septiembre continúa sin tener explicación y ya supera los 2.4 millones de reproducciones.

En las imágenes se le ve sentada al lado del hombre que empezó a cortarse la uña del dedo gordo del pie como si estuviera en su casa y, por si fuera poco, tirando los residuos en el piso del avión. La reacción de la mujer era inevitable y luego de mirar hacia un lado con total repugnancia se enfoca haciendo un gesto de asco hacia la cámara o como si quisiera vomitar en ese instante.

“Estoy estancada en un vuelo de 5 horas. Deséenme suerte”, escribió junto a la grabación, para luego agregar “necesito moverme a otro asiento cuanto antes”.

Usuarios de TikTok indignados con el video

Como era de esperarse, la publicación de Nina Marie Daniele no pasó desapercibida y sus seguidores no tardaron en manifestarse sobre el peculiar clip, aunque ella no contó en otra grabación cómo logró sobrevivir al largo vuelo con un vecino así o si alertó a los tripulantes sobre lo que estaba pasando.

”¡Dios mío, definitivamente me habría quejado!”, “Cómo se arranca y lo tira al suelo... ¡Me muero!”, “¡Eso es ilegal, debería serlo de todos modos!”, “Yo me moriría”, “Yo le hubiese llamado la atención y pedido que me cambiaran de asiento. ¿Esto es una broma?”, son algunos de los mensajes que siguen llegando a su cuenta @ninadrama.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

