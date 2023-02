Una mujer entró a una pizzería para hacer una orden, pero su inesperada furia se desató contra los trabajadores cuando se dio cuenta que la televisión transmitía programación en castellano, pero jamás pensó que la grabarían y su violenta reacción se haría viral en plataformas como TikTok, lo que ayudó a que sea arrestada por racista.

Amy´s Family Pizzeria se ubica en Hatboro, condado de Montgomery, Estados Unidos, y se dio a conocer inicialmente en TikTok desde la cuenta de @kellyflorres765, pero ella eliminó el metraje, lo que no impidió que sea compartido en Reddit donde el asunto, simplemente, estalló.

Las imágenes muestran a la mujer gritaba al escuchar español en la televisión, más o menos, pues asegura era un insulto a las “raíces centenarias de su familia en el distrito y el estatus de veterano de su abuelo”, según rescató The New York Post. Pero, esto no fue todo, pues puso en tela de juicio el status migratorio de uno de los empleados.

Mira aquí el video viral

“No quiero mi comida”

Tras lanzar varios insultos, exige le devuelvan su dinero, aduciendo que no quiere ayudar a un restaurante que fomenta otros idiomas que no sean el inglés: “no lo entiendes, eres un ignorante, un ignorante. Eres joven y estúpido... no quiero mi comida, quiero mi dinero”.

Pero, cuando se da cuenta de que la están grabando explota y el sujeto que tiene el celular explica que lo hace porque es “racista”, pero ella también sacó su celular y replicó: “soy estadounidense... eres una víctima”, pero la gracia le duró poco pues un oficial de policía ingresó al restaurante, asegurando que respondieron a la alerta emitida desde Amy’s Family Pizzeria.

Tras lo ocurrido, el departamento de policía emitió un comunicado donde explican que la intervención del agente del orden incidió en la disminución de la intensidad del problema, pero que la investigación sigue su curso natural.

Comunicado de la pizzería agradeciendo el apoyo de la comunidad. (Foto: Amy's Pizzeria/Facebook)

La pizzería recibe apoyo de la comunidad

Al recibir tamaño apoyo en redes sociales como Reddit, la pizzería emitió un comunicado mostrando su agradecimiento tras el incidente: “apreciamos todo su amor y apoyo, pero no apoyamos a nadie que intente encontrar a esta mujer y acuse a personas inocentes”.

Desde el incidente, Amy’s Family Pizzeria ha recibido toneladas de buenas recomendaciones en Yelp, la popular aplicación donde los comensales dejan sus reseñas sobre diversos restaurantes en los Estados Unidos como en diversos países del mundo.