Una usuaria de TikTok se volvió viral tras publicar la incómoda conversación que tuvo con su exsuegra, luego de que ella se equivocara y le mande un audio de WhatsApp a ella en vez de a la actual pareja de su hijo.

“Cuando la exnovia y la actual tienen el mismo nombre pero tu exsuegra no se acostumbra”, escribió la internauta argentina identificada como @sophkerschena.

En el registro, se puede escuchar que la madre de su exnovio le comenta sobre un partido del equipo River Plate. La joven, al darse cuenta de lo ocurrido, le tiene que explicar que ella es la ex de su hijo.

“Hola, Caro. ¿Cómo estás? Tanto tiempo... Yo soy Soph la ex de Lucas, no Soph la actual novia. Pero bueno, espero que estén muy bien. ¡Besos!”, respondió la usuaria.

Una conversación demasiado incómoda

Se trataría de una confusión debido a que ambas se llaman igual, lo que provocó la equivocación cometida por la madre. “Ahhh, mismo nombre tenía que ser”, escribió esta.

El video superó en algunas horas las 250 mil reproducciones y, como era de esperarse, los internautas no esperaron para hacer toda clase de bromas al respecto.

“Mis ex y actual se llaman Nicolás, y cuando hablo con mi abuela sobre Nico, ella me dice ‘¿pero no te habías peleado o ya se arreglaron?’”; “Ojalá me llamara igual que su actual, así al menos me habla”; “Mejor guardar el contacto con apellido”; “encima ni es un nombre tan común”, escribieron las personas.

