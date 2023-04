Un joven de Cartago, Colombia, se volvió viral tras sorprender a un vendedor ambulante que estaba bajo la lluvia. Al verlo en una esquina con su carrito de helados, decidió invitarlo a su casa y preguntarle sobre su historia.

En las imágenes se puede ver que el usuario Jhon, identificado en TikTok como @jhonsaulrivera, le ofrece al trabajador un café caliente y una toalla para que se pudiera secar.

Tras ello, el vendedor empieza a contar que se llama Felipe y que se encarga de mantener a su esposa y a su hija de tres años. Durante aquel día, solo había vendido unos 16 mil pesos (un poco más de tres dólares); sin embargo, su ganancia sería de solo la mitad debido a que el dueño del carro de helados le cobra 8 mil a diario.

El hombre explicó que, debido a su aspecto físico, las personas prefieren comprarle a otros vendedores, lo que hace que en ocasiones se sienta muy mal por la angustia que le genera el no poder llevarle algo de comer a su familia.

“Prefieren comprarles a otros que, a mí, pero yo no tengo la culpa de haber nacido así, así como soy la gente no me ayuda, a veces me siento a llorar, porque no sé que llevarle de comer a mi niña, ojalá los que me vean, me ayuden, me compren heladitos”, dijo.

El gesto viral de un tiktoker con heladero que no pudo vender nada por la lluvia

El relato de Felipe conmovió al tiktoker, quien decidió sorprenderlo con un emotivo regalo que emocionó a los usuarios de las redes sociales.

“Yo lo vi a usted parado en esa esquina y algo dentro de mí me rompió el corazón. Lo que usted me comentó de su hija es duro, uno al aol y al agua para llevarle algo y a veces no alcanza para un bocadito de comida, es muy duro y triste”, dijo Rivera.

Tras ello, el joven sacó un fajo de billetes y se lo entregó al heladero para que pudiera compartir con su familia. El trabajador no pudo evitar emocionarse y rompió en llanto. “Mi niña cumple 4 añitos y voy a llevarle un detalle a mi niña”, aseguró.

La escena conmovió a los usuarios

Los internautas se conmovieron con el caso y más de uno se mostró agradecido de no estar en una situación económica tan complicada como la de Felipe.

“Y uno quejándose, teniéndolo todo”; “Si uno como profesional recién graduado sufre por conseguir un trabajo digno en Colombia no me imagino las personas menos favorecidas. Dios nos guarde”; “Ese detalle que tuvo ese señor con ese vendedor de helados se lo va a multiplicar mi padre celestial”; “por más personas así”, escribieron los usuarios.