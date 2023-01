Un italiano tiene una novia peruana y está conociendo todas las bondades del país, pero su impresión fue tal cuando llegó a las playas del populoso distrito de Ancón, pero su experiencia y su reacción no tardaron nada en hacerse viral en TiKTok cuando las cosas no salieron como él esperaba.

Saasha Euscatigue (@sashaeuscatigue) es una tiktoker que sube mucho de su contenido acompañada de su novio italiano Jaco Catarinozzi, quienes visitaron una de las playas de Ancón, en el norte de Lima, pero cuando llegaron el sol no estaba a su máxima expresión en el cielo, por lo que ambos quedaron un poco decepcionados.

Y no solo eso, el italiano, tomándolo a la broma, destacó la elevada cantidad de gente que había e hizo una comparación quizás polémica: “parece un mercado”, a lo que la tiktoker describió el hecho como: “mi novio conociendo la playa de Ancón”.

Mira aquí el video viral

“Clásico domingo en una playa de Perú”

Pero, estas sensaciones no fueron las únicas, pues el muchacho desde su propia cuenta de TikTok (@jaco_cata) publicó un par de videos donde, a modo sarcástico, dijo: “clásico domingo acá en la playa del Perú, creo que no hay nadie... a ver... no, no, no hay nadie”.

En un siguiente clip, muestra un letrero donde afirman restringir el ingreso debido al derrame de petróleo, pero queda impactado al ver la zona atiborrada de personas: “sí, sí, está cerrada... no sé a quién creer”.

De inmediato, los usuarios fueron a la caja de comentarios para dar comentarios muy diversos: “ja, ja, ja, literalmente, mercado mayoristas”, “él con toalla para no opacar a los vecinos”, “llévalo a la playa a Punta Hermosa. Otra cosita”, “pero, fácil lo llevabas un lunes o martes, ese día no hay gente”, “chica, ahí no es mana”, “que me lleven por primera vez y mi impresión es decir ‘parece un mercado’, ja, ja, ja”, “yo diría lo mismo”.