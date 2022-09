En los Estados Unidos, el relato de una mujer ha causado gran indignación entre los usuarios de TikTok tras revelar que su jefe no solo les quitó las sillas en el trabajo, sino que los mantuvo trabajando de pie durante 8 horas, historia que no tardó nada para convertirse en tendencia de esta red social.

La peor experiencia laboral

Nuestra protagonista se llama Annie, y su canal contaba con poco más de 170 seguidores hasta finales de agosto, pero luego de lo que le sucedió su audiencia experimenta un gran aumento pues asegura que su exjefe le quitó la silla que solía usar para desempeñar sus funciones, pero, no solo eso, pues les prohibió usar el baño, el teléfono, por lo cual tomó la decisión de renunciar.

La tiktoker no ha revelado en qué se desempeñaba, tampoco el lugar donde trabajaba, ni el nombre del que fuera su empleador y, pese a esto, su video supera las 291 mil reproducciones, con tendencia a acumular más vistas: “Mi jefe me quitó mi silla y quiere que esté parada 8 horas porque ‘se ve mejor’. Adivinen quién no seguirá trabajando aquí”, dice la descripción de la publicación.

Explicó que no tiene problemas con cumplir las 8 horas parada, siempre y cuando se mantuviera activa. A modo de broma dijo en los comentarios de su post: “Estaría bien si tuviera cosas que hacer, pero ¿estar de pie sin hacer todo el día? No hay descanso”.

TikTok indignado

De inmediato, los comentarios criticando al exjefe no se hicieron esperar, muchos de estos compartiendo experiencias similares en antiguos puestos laborales, mientras que otros más curiosos que indignados, querían saber el por qué el sujeto veía como problema que se sentaran.

“Trabajé en una fábrica en una línea de empaque de carne y dijeron ‘no te sientes, se ve mal’”, “tengo discos degenerados en la espalda ahora por estar de pie en el trabajo durante muchas horas y años”, “a los clientes, realmente, no les importa si te sientas o no”, “estoy embarazada de 6 meses y estar de pie durante largo periodos de tiempo hace que me duelan los pies, además, me siento débil cuando lo hago. Mi gerente me dijo que estar sentado significa que estoy holgazaneando”, “en serio, no entiendo por qué las empresas quieren hacer el trabajo lo más miserable y agotador posible”.