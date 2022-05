A menudo, los estudiantes que se gradúan acuden al esperado baile con espectaculares atuendos. Incluso, los jóvenes buscan combinar con la ropa de su acompañante para tener una ceremonia perfecta. Este ha sido caso de Rico: el muchacho de Minneapolis (Estados Unidos) se hizo viral en redes sociales por un hecho que llamó la atención de miles de usuarios.

Mediante su cuenta de Instagram, Meredith Paul (@malibumer) relató una singular experiencia que vivió cuando ingresó a un local de UPS, compañía que ofrece servicios de envío internacionales.

Según contó Meredith, ella “estaba devolviendo paquetes y conoció a Rico que estaba trabajando detrás del mostrador”. Tras intercambiar algunas palabras, el adolescente le “mostró una foto de su traje morado y me preguntó su podía alquilar mi Jepp para el baile de graduación”.

No rechazo el trato

Al escuchar la inesperada propuesta, @malibumer no dudó y aceptó. “Como Rico no podía conducir una palanca de cambios, me ofrecí a llevarlo a él y a su cita”, señaló Paul. A través de su publicación, la citada internauta compartió tres imágenes y un video que muestran al elegante chico vestido con un traje morado sentado dentro del coche del mismo color.

Elogian la acción

En poco tiempo, el posteo de @malibumer generó alboroto y los interacciones no faltaron. Muchos cibernautas aplaudieron el buen corazón de Meredith, mientras que otros indicaron que la pareja de graduación se veía linda, tal y como informó Hindustan Times.

“¡Qué asombroso! El mundo necesita más humanos como ustedes dos. Felicidades”; “parece que Rico no necesitó mucha ayuda para ser suave, ¡pero el jeep definitivamente lo llevó todo al siguiente nivel!”; “tienes un gran corazón. El mundo necesita más de esto”; “simplemente lo más dulce”; fueron algunos de los comentarios.