Cuando nos equivocamos en una relación, la mayoría de nosotros admitimos nuestros errores y buscamos la manera de arreglar la situación para así evitar una posible ruptura. Bueno, algo así ocurrió con una joven de nombre Laura, a quien supuestamente su pareja decidió pedirle disculpas mediante unas vallas publicitarias. El caso ya se viralizó en las redes sociales.

Al parecer, el muchacho ‘sacó los pies del plato’ y puso en marcha un plan para volver con su novia. Tras idas y vueltas, el hombre contrató unos carteles en la Ciudad de México (CDMX) y colocó diferentes frases. “Laura, ¿puedes desbloquearme? Necesito hablar contigo”, se pudo leer en uno de los paneles.

En otra calle, se logró apreciar el siguiente mensaje: “Laura, ella y yo sólo somos amigos, créeme, por favor”. Como era de esperar, las vallas llamaron la atención de las personas, que publicaron imágenes y videos de estos enormes letreros, informó 20Minutos.

Reacciones

Una vez que se volvió tendencia esta curiosa historia, los internautas se tomaron con bastante humor la situación y liberaron su imaginación, pues muchos usuarios escribieron sobre lo que debería hacer la mujer tras el gesto del chico.

“Laura no está, Laura se fue”; “bueno hay que admitir que hay presupuesto para pedir perdón”; “no estoy. Me fui”; “no lo perdones, Laura”; “así me gustaría que me pidieran disculpas siempre”, fueron algunos de los consejos.

No lo perdones Laura, por imbecil!

🙊🤣😂 pic.twitter.com/ToqbSZEil3 — Prohibido Besarte (@tanpegp) October 6, 2022

A pesar de que aún permanecen en el anonimato las identidades de los protagonistas, el singular acontecimiento continúa dando de qué hablar en todas las plataformas digitales y más de uno quiere saber si este ‘culebrón’ seguirá.

