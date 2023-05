Las redes sociales se han convertido en la plataforma ideal para que personas que se mudan a otros países compartan su experiencia y hablen no solo de la parte positiva, sino también sobre las dificultades con las que se enfrentan al emigrar por primera vez.

Este es el caso de Agos Menendez, una joven oriunda de Argentina que en la actualidad radica en España. Mediante un video de TikTok, habló sobre “las cosas que le hubieran gustado saber” antes de mudarse a Europa y su relato generó toda clase de reacciones entre los usuarios.

“Hago este video porque mucha gente incita a los demás a emigrar y te cuentan todo lo bueno, y nadie te cuenta lo que tienes que saber”, empezó diciendo la chica.

Así, empezó a explicar lo más complicado de dejar su país de origen y empezar a vivir en una nación como España. “La verdad que estabilizarse acá es muy difícil”, reveló, añadiendo que es importante viajar con una considerable cantidad de dinero para conseguir un buen lugar donde vivir.

Por otra parte, aseguró que hacer trámites en esta parte de Europa, necesario para poder trabajar legalmente no solo demora, ya que también es costoso.

“No es que llegas y al otro día tienes trabajo, un departamento y ya piensas en viajar por toda Europa, recorres todo el mundo como te muestran todos... no es tan así”, comentó.

Por ello, recomendó llevar todos los documentos firmados según corresponda, ya que obtener algunos papeles puede tardar casi un año; no obstante, esto no sería lo más difícil de emigrar a España, según el relato de Agos.

No todo es color de rosa al emigrar a Europa

“Estamos con bastantes horas de diferencia con Argentina y muchas veces te va a pasar que llames a tus amigos y te digan ‘che, son las 4 de la mañana acá’”, añadió la argentina, haciendo hincapié en lo complicado que se hace hablar con amigos o familiares.

El video publicado por la joven acumula miles de reproducciones y generó toda clase de reacciones. Algunos internautas le dieron la razón y dijeron que el sueño de emigrar a un país de Europa no es tan sencillo como la mayoría cree.

“La gente se agarra de esa fantasía romantizada para tratar de no tener dudas e irse, después se la pegan de frente”; “Viví en España del 2003 al 2009 y era exactamente lo mismo; no es tan fácil como te la cuentan… eso si, es un país maravilloso”; “Estoy hace 11 meses en España con mi marido y nos costó un montón que el consiga trabajo... y obvio no tenemos ningún amigo”; “Lo que más extraño es eso, aquí no tengo vida social ni nada, no tengo amigos, lo de independizarme sí tuve suerte y a los dos meses ya había conseguido”, escribieron las personas.

