Son cada vez más los migrantes que, mediante las redes sociales, deciden contar sus experiencias en otros países. Mientras que algunos decidieron viajar por una cuestión académica, y empezaron a cursar estudios en una universidad del extranjero, otros lo hicieron por un tema laboral, en búsqueda de nuevas oportunidades y un mejor futuro.

Podríamos decir que este es el caso de Rami Raxione, un joven argentino que, ante la complicada situación económica de su país, decidió emigrar. Así, llegó a Noruega, país europeo en donde actualmente radica y trabaja como mesero.

El chico, identificado en TikTok como @ramiraxione, señaló que solamente trabaja 6 horas al día en una jornada completa en un restaurante. Asimismo, dio un estimado de lo que sería su sueldo neto después de impuestos.

“Buen día para mí, que me dieron 50 dólares de propina en una sola mesa. Aquí en Noruega, siendo mesero, trabajando seis horas al día, cinco días a la semana, puedes ganar alrededor de 3000 dólares”, afirmó, bastante feliz por haber recibido la propina.

“Me sorprende un montón”

“Sacando los impuestos, sacando el alquiler, la comida y agregando las propinas puedes ahorrar 1700 dólares”, agregó. “Con esos 1700 dólares me puedo comprar un Iphone 14 Pro de hasta una tera, una cámara Nikon, una MacBook Air”.

Finalmente, hizo hincapié en la diferencia de sueldos que hay en su país de origen y la nación en donde actualmente vive. “Lo que en Argentina lleva años conseguir, en un mes acá lo conseguís. Es increíble eso y me sorprende un montón”, concluyó.

El relato de Rami superó las 100 mil reproducciones y varios internautas expresaron su asombro por la cifra mencionada, mientras que otros lo felicitaron por tomar la decisión de dejar su país en búsqueda de una mejor vida.

¿Por qué hay inflación en Argentina?

Argentina tiene casi cinco veces más inflación que el país más grande de la región, Brasil (11,1%) y más de ocho veces la de la segunda economía, México (6,2%), señala la BBC.

Tener costos que aumentan 1% cada semana en promedio pulveriza los ingresos de los argentinos, y es uno de los principales motivos por los que se ha disparado la pobreza, que hoy alcanza a entre el 42% y la mitad de la población.

Los economistas ortodoxos aseguran que la razón de fondo es sencilla: el país gasta más de lo que debería.

No se trata de que Argentina no tenga dinero, sino que la recaudación no alcanza para mantener el gasto público y los gobiernos han apelado al endeudamiento y la emisión monetaria para financiarse.

El primero dificulta las posibilidades del país de acceder a créditos a tasas similares a lo que pagan sus vecinos. Esto hace que se dependa cada vez más de la emisión monetaria, es decir, la impresión de billetes.

Esta emisión es la que genera la inflación.