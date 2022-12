Benito Antonio Martínez Ocasio, cuyo nombre artístico es Bad Bunny, continúa recorriendo América Latina y esta vez se presentó en Costa Rica. En medio de su concierto, la muchacha Isabella (@piscis.baby) logró aparecer en el escenario y protagonizó una escena que no tardó mucho en hacerse viral. Incluso, la mujer aseguró que el sudor del cantante puertorriqueño “sabe a cielo” y recibió duros comentarios. Sí, tal como lees.

Desde su cuenta de TikTok, la joven Isabella publicó una serie de videos sobre el show del ‘Conejo malo’ en tierras costarricenses. Una de sus grabaciones mostró el momento en que ella consiguió subirse al tarima y aprovechó para darle un beso en la mejilla del famoso artista.

En ese sentido, la protagonista de esta historia detalló que el sudor de Benito tenía un sabor bastante especial: “Lo abracé, besé y su sudor sabe al cielo, día favorito por siempre. Te amo y gracias”, escribió @piscis.baby, quien alcanzó el 1 millón de reproducciones con su clip.

Es criticada en redes

De inmediato, la ‘confesión’ de Isabella generó una avalancha de reacciones. Algunas personas la criticaron por exagerar la situación, mientras que otros internautas decidieron felicitarla. “¿Qué le dijiste al oido? ¡Qué afortunada!”, escribió una cibernauta.

“Me pasé un poquito”

Luego, la propia Isabella publicó un nuevo video para defenderse de las críticas: “Sí, admito que tal vez me pasé un poquito o mucho como me expresé. Con lo del sudor si puedo entender que no se haya entendido de la mejor manera. Si no pido completamente perdón. (....) Hice ese video y sin pensarlo lo publiqué, que lo iban a ver mis amigos, no el mundo entero. Pero las cosas pasan, se hizo viral. Lo hice tratando de transmitir el momento”.

Asimismo, la costarricense reveló que le pidió un beso al intérprete, pero él no aceptó dárselo. “No me le tiré encima, por eso acepté que no me quería dar el beso (en la boca) u sí, está bien, volví a preguntar, volví a decirle: ‘Por favor, sería el sueño de mi vida’ porque yo quería que él lo supiera, que supiera lo mucho que significaría para mí que él me diera un beso. Luego se alejó y yo dije: ‘Bueno, lo intenté, no se pudo’. Después se volvió a acercar a mí y me pegó el beso en el cachete”, recordó Isabella.

