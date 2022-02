Como el Día de San Valentín está a la vuelta de la esquina, ya circulan en las redes sociales muchos videos relacionados a los enamorados. Precisamente, uno en especial ha causado furor en las últimas horas. Y es que en dicho clip, una joven llamada Aurie Louisse, que se cree que es de Estados Unidos, compartió el ‘truco del espejo’ que sirve para averiguar si tu pareja te es fiel o no.

A través de su cuenta personal de TikTok (@aurielouisse), la chica difundió el mencionado clip. Para ser exactos, el 25 de enero del presente año. En la descripción de la publicación, ella recalcó a sus seguidores que el método es viejo, “pero efectivo”.

¿EN QUÉ CONSISTE EL ‘TRUCO DEL ESPEJO’?

En el video se aprecia que Aurie abrió la visera del lado del asiento del copiloto que está en el auto de su pareja. Inmediatamente después procedió a abrir hasta la mitad el espejo que hay ahí. Luego de haber hecho todo ello, cerró la visera.

Según The Mirror, la explicación de ese accionar está en que si alguien hace exactamente lo mismo y decide ver el espejo en otro momento, podrá percatarse si este fue usado o no por otra persona desde que puso ‘la pequeña trampa’.

Muchos usuarios de TikTok no tardaron en criticar el truco que dio a conocer la joven. Y es que recalcaron que la posición del espejo no es capaz de revelar una infidelidad, ya que puede ser utilizado por un familiar o un amigo y no únicamente por la amante.

