Leti, según su cuenta de TikTok (@valentina_slq), es una influencer francesa. Cada video que ha publicado en dicha red social acumula una gran cantidad de reproducciones. Pero si tenemos que hablar sobre los que más impacto generaron sin duda son los clips donde reveló que creó un grupo de WhatsApp con todos sus ex para saber qué tal fue como novia.

De acuerdo al primer video viral que difundió sobre el tema, la chica tiene 3 ex: Leo, Pablo y Juan. Luego de crear el mencionado grupo, envió una serie de audios donde les explicaba el motivo por el que había hecho tal cosa.

“Hola chicos, he creado este grupo para saber cuál fue vuestra experiencia conmigo. Todo lo bueno y lo malo. Sé que con algunos de vosotros tenemos ahora malas relaciones, pero me hace falta para mi evolución personal saber lo que más te ha gustado de mi, lo que menos y por qué, gracias”, comenzó diciéndoles.

Mira aquí el video viral número 1

“Celebramos el nuevo año 2023 y, bueno, a lo mejor podéis ser amigos todos y conmigo, y no sé, bueno. Qué mejor idea que preguntar a tus ex qué tienes que mejorar en ti mismo”, agregó Leti, quien en la descripción de aquel video viral puso: “Qué ilusión, pero miedo de las respuestas”.

Las respuestas de los ex

Luego, en otro clip, dio a conocer las respuestas que recibió por parte de sus ex. El primero en contestar fue Pablo, quien puso: “Leti, porfa, no me jo***”. Luego lo hizo Leo: “No me compares con los 2 otros tontos”. Juan, por otro lado, empezó enviando audios. Uno de ellos fue imposible de entender.

Mira aquí el video viral número 2

“Como soy el único tío gracioso de este pu** grupo voy a contestar: estar con Leti es una experiencia bastante rara porque a esta chica le gusta más los Disney que su novio. Pero lo bueno es que nunca te va a poner los cuernos o a lo mejor con Mickey Mouse”, escribió después Juan, quien, aparentemente, le acabó enviando otro mensaje a Leti, pero en privado: “Si tú has pasado página, ya, yo no, así que déjame en paz”.

Luego la joven mostró que tanto Pablo y Leo anunciaron en el grupo que se iban del mismo. Muchos usuarios se divirtieron bastante con las respuestas de los ex y el propio accionar de Leti. “Ni Shakira se atrevió a tanto”, aseguró un internauta.

Síguenos en nuestras redes sociales: