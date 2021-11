¿Alguna vez has descubierto a alguien hablando mal de ti? Bueno, esa experiencia vivió una joven llamada Sabina de Estados Unidos. Un día, la chica encendió la radio y escuchó que su vecino se estaba burlando de ella en vivo. El hecho ha dado que hablar en las redes sociales.

Resulta que la mujer de esta historia se había mudado de Filadelfia a Chicago. Es ahí donde conoció a Justin, uno de sus tantos vecinos. Ella se puso a conversar con él, pues quería ser amigable. Hasta ahí todo normal.

Como se enteró que el sujeto es presentador de radio de la emisora local ‘101.1 WKQX’, de acuerdo a La Vanguardia, la joven decidió sintonizar su programa (‘Brian, Ali y Justin’). Es en ese entonces donde escuchó cómo su vecino se burlaba de ella sin decir su nombre.

¿QUÉ DIJO EL VECINO SOBRE LA JOVEN?

Sabina optó por grabarse oyendo las palabras del hombre y luego publicó dicho video en su cuenta de TikTok (@sabinahbaby), exactamente el 27 de octubre del presente año. “Tengo una nueva vecina y todo lo que quiere hacer es hablar, hablar, hablar y hablar. No, no, no. Así no son las cosas”, manifestó Justin. “Se equivocó de vecino cuando se mudó cerca de ti”, comentó después un co-conductor del programa.

Tras ello, el vecino dijo lo siguiente: “¿Saben que es tan gracioso? Ella literalmente dijo ‘estoy tan emocionada, me acabo de mudar aquí desde Filadelfia, estaba emocionada por mudarme a este edificio y conocer a mis vecinos, y me tocó verte a ti’. Sí, lo siento chica, no me hables”.

LA DISCULPA DEL VECINO

Según la citada fuente, Sabina llegó a comunicarse con la emisora y habló con Justin. Es ahí donde él aceptó que no fue “muy amable” con ella cuando se conocieron y le pidió disculpas. “Me hiciste quedar muy mal con tu video”, añadió. Al final, ambos acabaron en buenos términos.