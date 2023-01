Aunque no lo creas, la forma en la que renuncias a tu trabajo es importante para no poner en riesgo la oportunidad de encontrar otro empleo en el futuro. Sin embargo, a veces las cosas no salen como esperas y abandonas tu puesto laboral en malos términos. Bueno, esto ocurrió en North Somerset (Reino Unido) con Adam Powiss y todo quedó registrado a través de un video viral de TikTok.

Adam se encontraba trabajando cuando, de pronto, recibió una desagradable noticia: desde la oficina de recursos humanos le indicaron que estaba despedido. Frente a esto, el joven de 18 años regresó a su área para vengarse de una manera ‘épica’.

¿Qué hizo? De acuerdo con las imágenes difundidas en la red social asiática, el muchacho, que todavía llevaba puesto su uniforme, anunció a los clientes su despido y, sin tapujos, criticó a sus ahora exjefes.

“Me acaban de despedir. B&Q son unos idiotas, que se j... todos. Que tengan un lindo día”, expresó Powiss por medio del altavoz y salió de la tienda departamental. Luego de su controvertido gesto, la empresa decidió prohibirle la entrada al establecimiento.

Mira aquí la venganza viral del joven

El propio Adam grabó el polémico momento y lo subió a su cuenta personal. Poco después, la plataforma china bajó su clip, pero la escena permaneció en el mundo cibernético y registró millones de visitas. El chico incluso abrió un nuevo perfil.

Opiniones divididas

En cuanto a las reacciones, muchas personas cuestionaron la ‘venganza’ de Adam y le señalaron que esto podría afectar su historial laboral, mientras que algunos internautas respaldaron su forma de actuar y aplaudieron la medida de la compañía.

El motivo de su despido

Según la estación de radio británica LBC News, Adam Powiss explicó que sus supervisores lo habían echado porque cometió un error “nada grave” y los encargados “lo llevaron más allá de lo necesario”. “Actué un poco irracionalmente. Realmente no lo pensé. No creo haberlo merecido”, confesó el hombre.

Síguenos en nuestras redes sociales: