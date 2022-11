Con más de 10 mil seguidores, Nickolas Cruise (@nickolascruiser) es el protagonista del nuevo video viral que está dividiendo todas las redes sociales. El joven usuario intentó hacerse el gracioso durante su jornada laboral, pero las cosas, al parecer, se salieron de control y la historia no acabó bien, ya que lo echaron de su trabajo.

“Me despidieron por este clip”, escribió Nickolas en una publicación que ya superó los 2 millones de reproducciones dentro de la plataforma de TikTok. De acuerdo a la grabación, él estaba trabajando en una tienda de de artesanías y telas en Estados Unidos (EE. UU.) cuando, de repente, utilizó el altoparlante para hablarles a los clientes que aún se encontraban en el local.

“Había 12 personas en el local. Yo anuncié en tres oportunidades que estábamos por cerrar, entre las 20:30 y 21 horas. Pero aún así no se iban”, aclaró Cruise. En aquel momento, el muchacho no tuvo mejor idea que realizar una “broma” pesada.

Mira aquí el video viral

“La tienda ahora está cerrada. Ya pasaron 15 minutos de nuestro horario de cierre. Si todavía permanecen aquí, significa que están invadiendo un terreno privado, un delito federal. Déjenme aclararles algo: a sus madres no les gustaría que aún siguieran aquí”, comenzó diciendo Nickolas con una voz perturbadora.

Ahí no acabó el aviso, pues Cruise agregó: “Váyanse, ahora mismo. Si no lo hacen, los voy a buscar y localizar... porque soy la seguridad de este negocio y me vuelvo loco con las personas que no tienen permiso para estar aquí. Me voy a volver loco con ustedes”.

Lo despidieron

A raíz de este polémico gesto, las clientes se quejaron ante el supervisor. “Tres mujeres mayores fueron a hablar con mi jefe. (desde la tienda) me avisaron que no vaya más a trabajar”, señaló Cruise.

Por otro lado, la filmación de Nickolas Cruise encendió la polémica. “Fue muy graciosa la broma”, indicó un cibernauta. Mientras que otra persona opinó lo contrario: “Muy desubicado, no es el lugar indicado para hacer algo así. Y mucho menos por cómo está el mundo ahora”.

