Si bien ninguna pareja es perfecta, en una relación ambos confían y se sienten cómodos la mayor parte del tiempo. Al parecer, esto no ocurre con la usuaria @beba.valdezh, quien llevó a cabo un plan maestro para saber si le eran infiel. Por medio de la plataforma de TikTok, la originaria de Coahuila (México) narró su experiencia y el video ya se viralizó.

A través de la grabación que bordea los dos millones de visitas, nuestra protagonista indicó que tenía algunas sospechas del engaño de su amado. Frente a esta situación, ella realizó una idea bastante atrevida.

Según relató la mexicana, decidió contratar a un delincuente para que le quitara el celular a su pareja y así ella pudiera confirmar la traición. Cuando el malhechor hizo lo suyo, la internauta en cuestión revisó el aparato móvil y descubrió que, efectivamente, su novio la engañaba con otra fémina, informó Milenio.

“Cuando me acuerdo que le pagué a un asaltante para que le robara el celular a mi novio porque quería ver si me era infiel. Lo terminé de verificar, empecé a llorar y se lo di. Después, cuando vendió el celular me marcó para darme la mitad del dinero porque efectivamente sí me ponían los cuernos”, señaló la joven en el clip.

“Muy tóxica”

Ante el insólito relato, las reacciones no se hicieron esperar. Más de una persona la felicitó por aplicar toda su creatividad, mientras que otros criticaron la acción de la mexicana. Incluso, algunas mujeres confesaron que también pensaron hacer lo mismo que ella.

“Si no confías en una persona, déjala, pero, ¿robarle el móvil?”; “el mejor dinero invertido”; “sería una retribución de manera monetaria por daños emocionales y creo que no pagó ni un cuarto de lo que debía”; “nunca se me hubiese ocurrido. Me falta imaginación”, fueron algunos de los comentarios.

