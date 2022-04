Llorar por desconocidos es mi pasión. En TikTok se ha vuelto viral la conmovedora historia de una joven, quien le pidió a su abuelo que la lleve al altar en representación de su padre fallecido. El adulto mayor no pudo con su emoción al leer cada palabra que decía la hoja. La escena tuvo lugar en México y es tendencia en redes sociales.

MIRA TAMBIÉN | Pareja anunció la llegada de una niña en revelación de género y cuatro días después se enteran que será niño

Una ciudadana de Zacatecas, bajo la usuaria de @jocelineame, subió la emotiva reacción que tuvo su abuelo cuando le entregó un especial y muy significativo parte de boda, en la que le pedía ser la persona que la entregue en el altar en representación de su padre fallecido.

“Hola abuelito, solo quiero darte muchas gracias por darme a la mujer que me dio la vida y que ha sido una mujer maravillosa para mí, mi mamá. También te quiero agradecer por ser un buen abuelo que guía mis pasos y me dirige por ser un buen camino”, se lee en el primer párrafo de la carta.

Tal y como se observa en las imágenes, el adulto mayor leyó cada palabra y estaba preso de nervios, siendo esto reflejado por la tembladera de manos. El abuelo se quedó callado en todo momento y su única reacción fue un sonrisa sincera.

“Yo sé que desde que Dios se llevó a mi papá al cielo, tú has tomado su lugar y no me has dejado caer ni a mí ni a mi mamá, por ello quiero pedirte un gran favor: si el día de mi boda me puedes entregar en el altar, nada me haría más feliz que tomes del brazo que caminar a tu lado. ¿Aceptas, abuelito?”, finaliza la carta. Todo hace indicar que el abuelo aceptó.

El video de su reacción se volvió viral en TikTok y en tiempo récord alcanzó las siguientes cifras: 182 mil vistas y 15 mil ‘likes’ desde el jueves 21 de abril. La gran mayoría de usuarios coincidió que la joven es afortunada porque tiene en vida a su abuelo y, además, la llevará al altar.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.