Un joven de España ha ganado notoriedad en las redes sociales tras asegurar que no utiliza champú desde hace 297 días. Mediante su cuenta de TikTok, @Jonnybanany muestra parte de su día a día e incluso se da el tiempo de responder a quienes la tildan de poco higiénico.

Él comparte un video diario con una reflexión sobre su cabello o cualquier cosa en general que pueda, o no, estar relacionada con su desafío. Sin embargo, lo que parece intrigar en los comentarios es el por qué de esa decisión y el cómo lo hace para que el cabello no se le vea grasiento ni le huela mal.

Pese a sigue evitando las interrogantes sobre ese tema, en uno de los últimos videos que ha publicado ha señalado que “el sol y el agua son los mejores aliados”. También que el cabello “tiene estados”, haciendo referencia a la higiene o a cómo se pueda ver el cuero cabelludo en el día a día.

También afirmó que “el clima afecta al pelo” y que uno tiene que asumir que este le puede quedar “peor” en función del ambiente.

297 DÍAS SIN CHAMPÚ

A pesar de que no revela el cómo hace para lucir su cabello tan pulcro, por sus comentarios en varios videos parece que no usa champú pero sí se lava el pelo. En algunos casos ha llegado a decir que lleva varios días “sin lavarme el pelo, por lo menos sin echarme champú”, aunque las redes sociales sospechan que podría estar usando otra cosa. El pelo no se le ve grasiento ni sucio en ningún momento.

Sean los que sean los motivos por los cuales Jonny ha decidido dejar de usar champú para lavarse el pelo parece estar contento con su decisión. Tanto es así que ha llegado a afirmar que “dudo mucho que me vuelva a echar champú los días que me restan de vida”.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.