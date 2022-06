Un tiktoker mexicano cumplió su sueño de conocer a Dwayne Johnson durante un evento y se llevó un “recuerdo” del actor estadounidense sin querer. ¿De qué tipo? Un moretón. El joven nunca imaginó la magnitud de la fuerza que tiene ‘The Rock’ en sus nudillos hasta que se vio en el espejo al día siguiente.

Su nombre es Dani Virgen y tuvo la suerte — por llamarlo así— de conocer en persona a uno de sus actores favoritos en la industria de Hollywood, Dwayne Johnson. Ambos coincidieron en un evento y el tiktoker le propuso grabar juntos un video.

En el material audiovisual se logra escuchar que Dani le dijo que era “el campeón del pueblo” y Superman. El actor estadounidense le agradeció por los elogios y antes de despedirse le dio un pequeño golpe en su hombro derecho.

El joven, quien vive en la Ciudad de México, pensó que era natural la forma en que saluda ‘The Rock’, pero grande fue la sorpresa que se llevó al verse en el espejo. “Solo usó el 0,001% de su poder”, ironizó Dani, quien compartió con sus seguidores el pequeño moretón.

Como era de esperarse, el video tuvo gran acogida en TikTok y esto se ve reflejado en sus cifras desde el martes 7 de junio: 3.6 millones de reproducciones y 662 mil ‘likes’. Un usuario le aconsejó que lo “demande” por el daño que le hizo, mientras que otro le dijo que se haga un tatuaje del moretón. Lo que sí es cierto es que el clip es tendencia en México.

¿Cuál es la película más taquillera de Dwayne Johnson?

En total, The Rock participó en cinco películas de la popular saga Fast & Furious, como el agente Luke Hobbs. Y este es el orden de la más exitosa a la menos: Furious 7, Fast & Furious 6, The Fate of the Furious, Fast Five y Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, su última participación, de acuerdo al portal Eltop.com.mx.

