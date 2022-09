En TikTok uno puede pasar horas viendo videos de su interés, como también escuchando relatos de historias jamás contadas que experimentaron algunas personas. En las últimas horas, el caso de una joven se volvió viral tras narrar la terrible experiencia que vivió hace poco al pensar que tenía una costra en la cabeza, pero que finalmente resultó ser el ácaro más grande que existe.

Su nombre es Mabril y es una joven de nacionalidad de chilena que, como miles de personas de su edad, acudió a su centro de estudios para ser una profesional. Un día cualquiera, la mujer experimentó un hecho singular.

¿Qué ocurrió? La tiktoker se llevó un gran sorpresa mientras se estaba tocando la cabeza. Al principio creyó que se trataba de alguna costra y le restó importancia del caso. Su único objetivo era llegar a casa para examinarse.

“Pensé que tenía una costra, aunque no me había pegado nada a la cabeza”, escribió. Como se puede observar en el material audiovisual, la joven se encontraba en una clase universitaria y no veía la hora de sacárselo de encima.

La joven tomó un bus con la ruta de Concepción, Chile, y así pudo llegar a su domicilio. Grande fue la sorpresa al descubrir que no era una costra, sino una garrapata. “Saco fotos y cuando veo, la costra tenía patas”, indicó.

Según cuenta la fémina, le dijeron que se vaya al hospital más cercano para que la ayudaran a sacar la garrapata que vivía en su cabeza. Felizmente, todo salió bien y le pudieron extraer el terrible ácaro.

Siempre es bueno examinarse

Entre los comentarios, una usuaria señaló que una conocida suya murió de eso y agradece a Dios que Mabril estuviera bien. Como era de esperarse, la respuesta de la joven no se hizo esperar y reveló que no le hicieron ningún examen adicional.

“Primero que nada, yo no sé de dónde salió. Ese mismo día yo ni siquiera estuve en el pasto. De repente, me agarré la cabeza y tenía una garrapata. No me hicieron ningún examen nada, yo supongo que estoy bien”, finalizó.

