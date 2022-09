El reggaetón es un género que tiene millones de seguidores en el mundo. Sin embargo, existen personas que critican su contenido sexista que está presente en muchos temas y una de ellas es una usuaria colombiana de TikTok. El video se hizo viral y dividió a los usuarios de la plataforma.

Ana María Vélez es la joven colombiana que hace unos días desató polémica, a través de su cuenta de TikTok @entremispecas. Ella enumeró las razones por las que dejó de escuchar reggaetón en su tierra, a pesar de que la mayoría de sus compatriotas escuchan las canciones de diferentes artistas urbanos.

Entre sus otras observaciones, Vélez indicó que en los videoclips de reggaetones se quiere decir que “las mujeres son influenciables, manipulables y domesticables”

Además, cuestionó la letra de muchas canciones en la que ciertos cantantes apelan a “barbaridades”, según señala UPSOCL.

“Si se ponen a escuchar atentamente las letras de esas canciones, es como un hombre morboso diciéndonos cochinadas y barbaridades. Y que a mí alguien me hable así y que yo lo acepte, ¡no me respeto a mí misma!”, refirió en el clip que publicó el pasado 13 de septiembre.

Luego agregó: ”Entonces es por eso que yo, con el reggaetón, no más. Porque yo me valoro, me respeto, y no puedo contemplar que las mujeres sean tratadas así y que lo acepten”.

La reacción de los usuarios

El clip se volvió viral en TikTok y superó el millón de reproducciones. La mayoría de usuarios compartió los argumentos de la joven y la felicitaron por salir al frente. “Pregunta seria: ¿Y si inicia usted una campaña contra el reggaetón?”; “Me alegra, te felicito, es lo mejor que hiciste. Te invito a unirse a lo mejor al rock”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, algunos usuarios remarcaron que no todas las canciones de reggaetón tienen contenido sexista. “Obviamente no todas las canciones de reggaetón son así y también hay muchas salsas y merengues que hablan de eso, pero más lindo”; “Hay muchos géneros con la misma descripción que haces... no es únicamente el reggaetón”, comentaron cibernautas.

