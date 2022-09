La mayoría de nosotros encontramos una gran variedad de contenido en las redes sociales, sobre todo en TikTok. Esta vez, un conductor mexicano relató una particular historia que le ocurrió en 2021 a través de un video viral de casi tres minutos de duración.

Todo comenzó cuando nuestro protagonista estaba en la zona de bares de la ciudad de Cholula (Puebla) y recibió la notificación de una persona que pedía un servicio de taxi mediante una conocida aplicación.

Sin pensarlo, el hombre aceptó el viaje y llegó al punto de encuentro. Tras notar la presencia del coche que había solicitado, el usuario se acercó para pedirle que lo esperara, pues su pareja no quería marcharse.

Ocurrió algo insólito a bordo

Pasaron cinco minutos y la ‘discusión’ entre los novios no terminaba. “Seguro ya se le olvidó, le voy a recordar y preguntar si va a querer el servicio”, pensó el taxista. Como respuesta recibió un polémico mensaje: “Espérame, está mi tarjeta [registrada en la app], ¿cuál es el problema?”.

Después de este incidente, el muchacho, en aparente estado de ebriedad, subió al auto. De inmediato, el sujeto observó que el paradero final estaba en Veracruz y decidió confirmar si el destino era el correcto, pues entre ambas ciudades existe una distancia de 300 kilómetros (aproximadamente).

Final épico

“¿Qué no sabes leer? ¿No sabes usar la tecnología? Ahí te puse el destino”, respondió el joven. Ante esto, comenzó el viaje y el cliente se quedó dormido. Según el relató el chofer, el chico despertó luego de dos horas y mostró su preocupación, porque se encontraba en un camino desconocido, informó Milenio.

“Qué me hiciste, dónde me llevas? No me hagas nada por favor, ¿dónde estamos?”, cuestionó. Tras enterarse de lo sucedido, el muchacho preguntó cuál sería el precio que le cobraría para regresarlo a Puebla.

Sin embargo, el trabajador recordó su comportamiento agresivo y no lo quiso llevar de vuelta. El costo total ascendió a ocho mil 400 pesos mexicanos (420 dólares). “Es para que no les pase lo mismo”, señaló el taxista en la grabación publicada desde su cuenta @mundo_didi.

