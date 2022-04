Una joven pensó que había realizado la ‘compra del año’ al pedir una alfombra de lujo por Internet a un costo casi regalado comparado a su precio real, pero grande fue su sorpresa al ver que el producto que llegó a su domicilio no se parecía en nada al de la imagen referencial. Su historia se volvió viral en TikTok y más de un usuario se sintió identificado con su caso.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria Sol From (@solfrom) contó la mala experiencia que tuvo cuando compró una alfombra de piel de oveja sintética para lucirla en su sala de estar, pero el producto que llegó a su casa mató todas las ilusiones que tenía con respecto a la foto referencial en Internet.

“Yo compré esto. Una alfombra grande de piel de oveja sintética para sala de estar, moderna, de lujo, etcétera. Miren el tamaño y miren lo que recibí”, fueron las palabras de la joven, quien reveló que el único uso que le está dando es para su asiento por el pequeño tamaño que presenta, totalmente alejado de la ‘realidad’.

En el material audiovisual se logra observar todas las especificaciones que dio a conocer la tiktoker y, sobre todo, el precio casi regalado del producto: de 20,76 (US$ 22.78) a 14,54 (US$ 15.95) euros, siendo esto el 30% de descuento. “Tengo experiencia comprando en AliExpress, pero aquí me cegué. No juzguen, plis”, puntualizó.

La joven señaló que anteriormente ya había comprado en Internet por AliExpress, pero nunca pasó un mal rato que le hiciera arrepentirse de la compra al punto que lo compartió con sus seguidores. El clip en el que narra su experiencia suma más de 100 mil vistas y 7 mil ‘likes’. Asimismo, es tendencia en México.

