Sacada del programa Ripley’s Believe It or Not!, Ayumi Takada se ha convertido en una estrella de las redes sociales tras difundir sus videos virales en TikTok. Pero ¿qué de extraordinario tiene el contenido que publica? Pues la joven es capaz de estirar el lóbulo de sus orejas, de tal manera que puede cargar objetos pedazos como un paraguas y hasta un palo selfie sin ningún problema.

Ella tiene 37 años y es originaria de Tokio. Se dio cuenta de este ‘superpoder’ elástico cuando estaba en el colegio. En un día de lluvia, ella tenía las manos ocupadas y decidió probar sujetando el paraguas con la oreja, como si se trata de una tercera mano y le funcionó.

Aquella vez simplemente fue el inicio de una increíble, y extraña, aventura. Pues la japonesa ha utilizado desde entonces sus lóbulos elásticos para coger palos de selfie, pinceles de caligrafía, objetos de limpieza y demás.

La joven originaria de Tokio, Japón, es considerada la Eslastigirl de la vida real. | Foto: Compass Media

Así son los lóbulos de las orejas de Ayumi Takada

La joven puede llegar a estirar sus lóbulos hasta 4,5 centímetros, lo que le permite envolver distintos objetos de tal manera que pueda sujetarlos sin inconveniente alguno. Es extraño, inútil pero una medida desesperada cuando tiene ambas manos ocupadas.

Para cualquier persona estirar los lóbulos de las orejas parece bastante doloroso, pero la tiktoker asegura que no lo es. “La gente siempre me pregunta si es doloroso. Pero no hay ningún dolor al tirar de ellos o al sujetar un objeto. El lóbulo de la oreja vuelve a su sitio de forma natural enseguida”.

Ayumi no sabe como adquirió ese ‘superpoder’, que le ha valido ser considerada la Elastigirl, de ‘Los Increíbles’ en vida real. Quizás puede ser algo hereditario, pero ella asegura que también jugaba de niña a estirarse los lóbulos de las orejas, sobre todo cuando tenía sueño. Posiblemente esta acción le ayudó a obtener esa elasticidad.

