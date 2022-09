En las últimas horas, se ha vuelto viral un video protagonizado por un joven que se colgó de la puerta de un bus de transporte público tras discutir con su novia.

La escena, captada en Bogotá, Colombia, empieza cuando el chico discute con su pareja. Tras ello, el joven habría abandonado el vehículo, pero al querer subirse de nuevo y no poder hacerlo, se aferró con las manos a la puerta.

Aunque se dieron a conocer pocos detalles sobre el incidente, el propio protagonista apareció en redes sociales para dar su versión de los hechos.

Joven que se colgó de un bus tras pelea con su novia da su versión del hecho

Inicialmente, se pensó que el joven habría cometido hurto ya que la chica con la que discutía le preguntaba “¿por qué me roba?”.

Por ello, el chico señaló: “Yo le quité el celular y le vi una conversación con un muchacho, y pues esa conversación no me gustó y ya. A la final todo se le entregó, no le quité nada. Éramos pareja, yo qué le iba a quitar”.

“Yo no me acuerdo cómo me monté, parecía el Hombre Araña (...) desde Ciudad Jardín como hasta la Primero de Mayo”, dijo al describir el momento en que se quedó colgado de la puerta del bus.

Finalmente, se animó a hablar sobre el inesperado momento de “fama” que vive debido al video viral. “A pesar de que suene mi nombre en todos lados la humildad nunca se va a ir”, aseguró.