La tranquila mañana de una joven se convirtió en un momento de preocupación cuando quedó con varios dedos atrapados después de presionar el botón del inodoro. Lo que normalmente sería una tarea sencilla, se volvió una situación peculiar por la que incluso necesitó la ayuda de su familia. ¿Qué ocurrió?

En el video publicado por la usuaria @nataliaasselborn3, se observa que la chica, de Argentina, recibe la asistencia de varias personas tras haber intentado liberar sus dedos de la tapa del retrete. Aunque en un primer momento hicieron lo posible por liberarla con ayuda de unas herramientas, se dieron cuenta de que la tarea no sería tan sencilla.

A pesar del incómodo momento vivido en el lugar, la joven no dejaba de reírse y se tomó lo ocurrido con humor. “Pensé que no me iba a pasar nunca esto, siempre lo veía por TikTok”, señaló.

Tuvieron que pasar varios minutos para que chica fuera liberada. Gracias al apoyo de los presentes, y varios chistes de por medio, sus dedos pudieron quedar libres y el curioso incidente no pasó a mayores.

La grabación de la escena arrasó en TikTok, donde acumula más de 13 millones de reproducciones. Como era de esperarse, los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para hacer bromas al respecto.

“Con lo que vale esa tapa... Yo le corto el dedo”; “El riesgo no es hacerse las uñas, el riesgo es no saber “sobrevivir” con ellas”; “Cada vez mas raros los charms que se ponen en las uñas jaja”; “Qué miedo que pase eso”; “Me hago las uñas acrílicas hace más de 4 años y jamás he metido el dedo doblado”; “Yo siempre empujo el botón con la uña y no pasa nada”; “Con lo cara que está la tapa de la mochila”, escribieron las personas.

¿Cómo evitar accidentes en el baño?

Mantener un baño seguro implica precauciones esenciales. Estas son algunas de las cosas que puedes tomar en cuenta:

Evita resbalones manteniendo el piso seco y usando alfombras antideslizantes.

Educa sobre el uso adecuado de dispositivos como inodoros, para evitar daños y accidentes.

Instalar pasamanos brinda apoyo, especialmente a personas mayores o con movilidad reducida.

Ajusta la temperatura del agua para prevenir quemaduras y guarda productos químicos fuera del alcance de los niños para evitar envenenamientos accidentales.

La conciencia constante sobre la seguridad es clave.

