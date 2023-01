En las redes sociales es muy común encontrar historias de personas que buscan parecerse a sus artistas favoritos. Algunas se someten a costosas cirugías estéticas; mientras que otras acuden a salones de belleza. Este es el caso de Sasha Sloan, quien decidió hacerse el conocido look de Taylor Swift, pero quedó mortificada cuando salió de la peluquería.

Mediante la plataforma de TikTok, Sasha publicó un video que rápidamente se convirtió viral y acumuló 1 millón de reproducciones. Según contó la ciudadana de Estados Unidos (EE. UU.), ella quería cambiar de apariencia y se inspiró en el flequillo de la intérprete de You Belong With Me.

Por eso mismo, la mujer norteamericana conversó con su estilista personal y le mostró una fotografía de Taylor. Sin embargo, al parecer, la profesional no siguió las indicaciones y el resultado no superó las expectativas de Sasha.

En la grabación, Sloan mostró que su flequillo era mucho más escaso de lo que ella pretendía y los extremos eran totalmente desiguales. “Todo lo que puedo hacer en este momento es quitármelo de encima”, señaló Sasha en la descripción del clip.

Después de publicar su anécdota, Sasha Sloan recibió una avalancha de comentarios de quienes se tomaron con humor la situación. Muchos incluso aseguraron de forma sarcástica que la ‘víctima’ se parecía al personaje Will Byers de la serie Stranger Things.

“Le está dando a Will Byers volverse rubio para superar a Mike”, “lamento mucho decir esto, pero ¿eres un muchachito al que le gustan las bayas y la crema?”, “lo siento mucho. Me estoy riendo audiblemente. Lo siento mucho”, “oh, te mataron”, escribieron los usuarios.

